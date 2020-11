Smullen van en bij The Crown

Sinds zondag is het vierde seizoen van The Crown te zien op Netflix. Daarin zal vast weer genoeg te smullen vallen, maar waarschijnlijk opnieuw niet in letterlijke zin. Van de slordige tien miljoen Britse pond per aflevering die het maken van de immens populaire serie kost, lijkt maar een heel bescheiden budget gereserveerd voor gastronomische pracht en praal. In voorgaande seizoenen zaten in elk geval opvallend weinig opulente tafelscènes – zeker vergeleken met een serie als Downton Abbey. We zagen Elizabeth II vooral veel kopjes thee aan haar lippen zetten.

Voor een serie die zo’n lust is voor het oog, biedt The Crown dus bar weinig mondvermaak. Maar dat zal er misschien aan liggen dat de echte queen ook bepaald geen foodie is, eerder een wat saaie eter. We weten dit omdat over de culinaire gewoonten van het Britse hof veel minder geheimzinnig wordt gedaan dan over bijvoorbeeld die van ons eigen koningshuis. Zo vertellen voormalige royal chefs in de Britse media regelmatig over het reilen en zeilen in de paleiskeuken.

Lees ook de recensie van het vierde seizoen van The Crown: Spokend door kille paleiszalen smacht de adel naar erkenning.

In de onlangs verschenen bundel God Save the Queen (uitgeverij Pluim) schrijft culinair historica Lizet Kruyff een onderhoudend hoofdstuk over de eetgewoonten aan het Britse hof. Van haar leren we dat het staatshoofd een hekel heeft aan liflafjes en aan zwaar gekruid eten en dat er bij officiële diners nooit pasta wordt geserveerd. Pasta is namelijk rommelig eten. ‘De kans op knoeien of een rare foto ligt op de loer.’

Wat er dan wel op tafel komt tijdens formele gelegenheden? Vooral veel lamsvlees van eigen, koninklijke kudde. Er staat in Buckingham Palace zelfs zo vaak lamsvlees op het menu dat een Amerikaanse ambassadeur eens verzuchtte: „Ik denk dat ik wel honderdtachtig keer lamsvlees met aardappelen voorgeschoteld heb gekregen sinds ik hier ben. Er zijn grenzen en die heb ik bereikt.”

NRC Eten & Gezondheid De laatste inzichten over eten, de lekkerste recepten en slimme tips om gezond te leven Inschrijven

Dat soort dingen zijn leuk om te lezen natuurlijk, maar het allerliefst wil je toch weten wat zo’n koningin nu eigenlijk in haar vrije tijd eet, nietwaar? Welnu, ook dat blijkt geen staatsgeheim.

Het ontbijt kán niet Engelser

The queen krijgt iedere ochtend tegen acht uur thee en droge biscuitjes geserveerd in haar slaapkamer. Om negen uur volgt dan het echte ontbijt. Dat kon niet Engelser: gebakken eieren of roerei met spek en worstjes, niertjes, kippers (gerookte vis), ham en toast met marmelade. Stipt om half een wordt er geluncht: een soepje, een licht visgerecht, een niet te zwaar vleesgerecht (kip met champignons is een familiefavoriet) en fruit toe. ’s Avonds worden er nog eens drie gangen gegeten: een warm voorgerecht, een stukje vlees en een toet.

Klinkt dit al als een stevig dagmenu voor een 94-jarige vrouw van 1.60 meter, Elizabeth doet ook nog aan elevenses (een snack halverwege de ochtend) en uiteraard ook aan afternoon tea, waarbij ze het liefst snoept van korstloze boterhammetjes belegd met tonijn en mayonaise. En oh ja, ze heeft ook een zwak voor chocoladetaarten.

Met al deze kennis kunnen we ons voordeel doen tijdens het kijken naar seizoen 4 van The Crown. Zet een pot thee (ten paleize wordt earl grey, darjeeling of assam gedronken), maak er wat koninklijke snacks bij en de serie wordt opeens dubbel smullen. Bingers kunnen dan na de eerste aflevering eventueel overschakelen op een Elizabethiaanse gin-tonic (her majesty geeft de voorkeur aan Gordon’s).

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 16 november 2020