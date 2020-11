Rode Kruis opent gironummer voor slachtoffers natuurrampen

Het Rode Kruis heeft gironummer 6868 geopend om geld op te halen voor slachtoffers van natuurrampen wereldwijd. Dat heeft de noodhulporganisatie vrijdag bekendgemaakt. Tientallen miljoenen mensen in onder meer Midden-Amerika, Soedan, Vietnam en de Filippijnen kregen de afgelopen zes maanden te maken met natuurgeweld zoals orkanen en overstromingen.

„Dit zijn rampen waar we in Nederland in deze coronatijd misschien niet veel over hebben gehoord, maar de schade is enorm”, zegt Juriaan Lahr, hoofd Internationale Hulp van het Rode Kruis. Zeker 2,5 miljoen mensen in Honduras, Nicaragua en Guatemala werden de afgelopen maanden getroffen door orkaan Eta. Als gevolg van de stortregens raakten velen hun huis kwijt, moesten noodgedwongen vluchten en hebben geen toegang meer tot schoon drinkwater. Bovendien worden volgens het Rode Kruis de komende tijd nieuwe stormen verwacht in Midden-Amerika. Het Rode Kruis stond de getroffen gebieden de afgelopen tijd al bij met 98.000 euro aan hulpgoederen, waaronder toiletspullen, jerrycans, schoonmaakartikelen en dekzeilen.

Ook landen op andere continenten kregen te maken met verwoestend natuurgeweld. Hele delen van Vietnam staan onder water nadat het land woensdag te maken kreeg met de twaalfde grote storm dit jaar. Dit weekend wordt bovendien opnieuw een grote storm verwacht. In Soedan vielen eind september ten minste 120 doden bij de ergste overstroming in dertig jaar en de Filippijnen kampen momenteel met de gevolgen van de achtste tyfoon in twee maanden.

Het Rode Kruis benadrukt het belang van noodhulp voor de getroffen gebieden en stelt dat mensen zo snel mogelijk toegang moeten krijgen tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen. Ook moeten huizen worden gerepareerd. Dat de natuurrampen nu samenvallen met de coronapandemie noemt de hulporganisatie „een ramp op een ramp”.