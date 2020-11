Akkoord over 1 miljard euro voor Amsterdams openbaar vervoer

Zeven landelijke en regionale partijen hebben een akkoord bereikt over een financiële bijdrage aan twee belangrijke openbaarvervoersprojecten in Amsterdam. De afgesproken 1 miljard euro is bestemd voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn vanaf station Amsterdam Zuid richting Schiphol en Hoofddorp en de Ringlijn vanaf station Sloterdijk naar Amsterdam Centraal, zo hebben de betrokken partijen vrijdag bekendgemaakt. De roep om deze infrastructurele projecten uit te breiden klinkt al enkele jaren. De afgelopen jaren maakte de vertrekkend wethouder Sharon Dijksma (PvdA) zich hard voor deze wens.

De Vervoerregio Amsterdam draagt 525 miljoen euro bij aan de projecten, gemeente Amsterdam 300 miljoen euro en NS 60 miljoen euro. Ook de gemeente Haarlemmermeer, luchthaven Schiphol en provincie Noord-Holland zijn betrokken: zij dragen samen met de gemeente Amsterdam 140 miljoen euro bij aan grondopbrengsten. KLM is ook betrokken, maar het is niet bekend hoeveel de luchtvaartmaatschappij bijdraagt.

De kosten van het doortrekken van beide metrolijnen worden in totaal geraamd op zo’n 4 tot 5 miljard euro. Het resterende bedrag hopen de betrokken partijen te ontvangen uit het Nationaal Groeifonds. In dit fonds zit 20 miljard euro voor vijf jaar. Het is opgericht door ministers Wopke Hoekstra (Financiën, CDA) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) met de bedoeling economische groei te stimuleren.

De betrokken partijen stellen dat het doortrekken van de twee metrolijnen zorgt voor voordelen op het gebied van „internationale, nationale en regionale bereikbaarheid, woningbouw en het verdienvermogen van Nederland”. „Grote voorzieningen zoals ziekenhuizen en universiteiten worden beter bereikbaar. De bouw van nieuwe kantoren en betere bereikbaarheid van voorzieningen dragen bij aan een aantrekkelijker vestigingsklimaat”, aldus de betrokken partijen. Daarnaast zou de verbinding van verschillende economische centra in de regio Amsterdam ruim 120.000 nieuwe banen opleveren. Volgens critici zorgt het doortrekken van de Noord/Zuidlijn enkel voor een toename van het aantal toeristen in de hoofdstad.