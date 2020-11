Parijs herdenkt aanslagen Bataclan, vrijdag vijf jaar geleden

Op verschillende plaatsen in Parijs is vrijdag de serie aanslagen herdacht die daar vijf jaar geleden plaatsvond. Op 13 november 2015 doodden islamitische terroristen zeker honderddertig mensen in de Franse hoofdstad, onder wie bezoekers van een concert in concertzaal Bataclan. De burgemeester van Parijs en de Franse premier bezochten het poppodium vrijdag, net als de terrassen en een voetbalstadion die ook het doelwit waren van de moslimextremisten, meldt persbureau AFP.

Bij de Bataclan, die bewaakt werd door zwaarbewapende agenten, legden vrijdag enkele belangstellenden bloemen neer. De herdenkingsceremonies in Parijs zijn dit jaar klein gehouden vanwege de coronacrisis. Vrijdagavond om 20.00 uur zal het licht van de Eiffeltoren uitgaan; waarna het slechts één keer per uur kort zal knipperen.

Recent is Frankrijk weer opgeschrikt door aanslagen gepleegd door moslimextremisten. Vorige maand werd in een buitenstad van Parijs middelbareschoolleraar Samuel Paty onthoofd omdat hij tijdens een les spotprenten van de profeet Mohammed had laten zien. Niet lang daarna werden in een kerk in Nice drie mensen doodgestoken.