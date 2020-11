OM trekt hoger beroep tegen voormalig NS-topman Huges in

Het Openbaar Ministerie trekt het hoger beroep in de fraudezaak tegen oud-NS topman Timo Huges en vier andere voormalige bestuurders van vervoersbedrijven in. Dat heeft het OM vrijdag bekendgemaakt. Ook het hoger beroep tegen NS als bedrijf en de directeur van een bij de zaak betrokken adviesbureau zijn ingetrokken. Daarmee komt, drie jaar na de vrijspraak van de betrokkenen door de rechtbank in Den Bosch, daadwerkelijk een einde aan de langslepende affaire van de Limburgse openbaarvervoersaanbesteding.

Tot eind 2016 verzorgde vervoerder Veolia het openbaar vervoer in Limburg. De toenmalige regiodirecteur van dat bedrijf René de Beer speelde in 2014 bedrijfsinformatie door naar NS-dochters Abellio en Qbuzz. Het betrof informatie over onder meer productiviteit, kosten en opbrengsten en ziekteverzuim. De NS-dochters hoopten daarmee de concessie in Limburg vanaf 2016 te winnen. Volgens het OM werd hierbij een schijnconstructie opgezet voor De Beer, zodat hij het concurrentiebeding van Veolia kon omzeilen: De Beer werkte in naam van een extern adviesbureau, maar volgens het OM feitelijk voor de NS. Ook was er volgens justitie sprake van omkoping: in ruil voor informatie was De Beer een baan beloofd bij de NS.

Knock-out

Justitie verdacht de bestuurders ervan dat zij zich schuldig hadden gemaakt aan de schending van bedrijfsgeheim, valsheid in geschrifte en niet-ambtelijke omkoping bij het winnen van de Limburgse concessie. Het OM eiste daarom tot één jaar cel tegen de betrokkenen, onder wie tegen oud-NS-topman Timo Huges. Justitie beschouwde hem als „feitelijk leidinggevende” in de zaak. De rechter sprak de betrokkenen echter vrij. Daarop stelde het OM al in 2017 in hoger beroep te gaan.

Drie jaar na dato stelt het OM „uitgebreid” te hebben gekeken naar „deze ingewikkelde zaak”. Daarop concludeerde justitie dat de feiten waarvan de meeste betrokkenen werden verdacht, „niet bewijsbaar worden geacht”. Ook zouden de verdachten „op basis van hun handelen en hun positie” al vergaande gevolgen hebben ondervonden. Daarom zou het in hoger beroep gaan door het OM „niet opportuun” zijn. In de rechtszaal spraken ze over de persoonlijke gevolgen van de zaak. „Ik ben alles kwijt”, zei De Beer tegen de rechters. „Steeds weer mijn naam in de media, met foto erbij. Ik stond het vaakst in de krant, ik werd uitgescholden op straat. Je gaat compleet knock-out.”

Lees ook dit stuk uit 2017 over de zaak: NS verliest, ongeacht de uitspraak