Obama: Republikeinen die Trump steunen bij aantijgingen verkiezingsfraude op ‘gevaarlijk pad’

Voormalig president Barack Obama maakt zich zorgen over de presidentiële machtsoverdracht. Dat vertelt hij in het televisieprogramma 60 Minutes dat komende zondag wordt uitgezonden en waarvan al fragmenten zijn vrijgegeven. Volgens Obama ondermijnen prominente Republikeinen de democratie door met president Donald Trump mee te gaan in ongefundeerde beweringen over verkiezingsfraude.

Obama tijdens een toespraak eerder deze maand. Foto Chandan Khanna/AFP

Joe Biden, van 2008 tot en met 2016 Obama’s vicepresident, heeft de verkiezingen „duidelijk gewonnen”, stelt Obama. Trump is volgens hem een slechte verliezer, maar hij zegt zich nog meer zorgen te maken „over het feit dat andere Republikeinse functionarissen, die duidelijk beter weten, hiermee instemmen. Dat is weer een stap om niet alleen de nieuwe regering-Biden te delegitimeren, maar ook de democratie in het algemeen”. De oud-president spreekt over „een gevaarlijk pad”.

Binnenkort verschijnen de memoires over Obama’s twee termijnen in het Witte Huis. In een voorwoord dat donderdag verscheen bij het tijdschrift The Atlantic stelt hij: „Ik vind de recordkomst bij de verkiezingen van vorige week bemoedigend, en ik heb een blijvend vertrouwen in Joe Biden en Kamala Harris, in hun karakter en capaciteit om te doen wat juist is. Maar ik weet ook dat geen enkele verkiezing de kwestie zal oplossen. Onze verdeeldheid loopt diep; onze uitdagingen zijn overweldigend.”

Het programma 60 Minutes gaf een korte video vrij uit het interview met Obama:

