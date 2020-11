Dringen na de ochtendspits, komt dat weer terug na corona?

Welke gevolgen heeft de coronacrisis voor onze mobiliteit? Leiden de ervaringen en inzichten die we nu opdoen met thuiswerken, afstandsonderwijs en reizen met ander vervoer tot blijvende gedragsverandering? Als dat zo is, heeft de crisis ingrijpende gevolgen voor vervoer en ruimtelijke ordening, ook als het virus eenmaal bedwongen is.

Beleidsmakers zijn er volop mee bezig; zie ook het plan dat vrijdag bekend werd om de Amsterdamse Noord/Zuidlijn fors uit te breiden. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, verbonden aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, publiceerde vorige week prognoses voor de mobiliteit tot 2025. Het gaat uit van structurele veranderingen en twee scenario’s voor het hersteltempo.

Na de dip van dit jaar zal het wegverkeer weer toenemen. In 2025 ligt het volume 10 procent boven het niveau van 2019. Als het herstel langer duurt, is dat 5 procent. Het spitsverkeer zal afnemen.

Het ov-gebruik zal, zodra het kan, weer groeien, „met name door bevolkingsontwikkelingen en verbeterd aanbod op langere termijn”. De groei wordt wel gedempt door ander reisgedrag. In het basisscenario is het aantal reizigers in het openbaar vervoer in 2025 weer op het niveau van 2019. Bij het sombere scenario zit het daar in 2025 nog steeds 8 procent onder.

Dat zegt de overheid. Ook elders wordt nagedacht over mobiliteit na corona. We vroegen drie experts naar hun verwachtingen. Soms zijn de vertegenwoordigers van universiteit, planbureau en bedrijfsleven het eens, soms niet. En niemand begint uit zichzelf over vliegende auto’s.