Nog geen eenduidige kentering in de tweede coronagolf

Anderhalve week lang daalde het aantal meldingen van positieve tests: van ruim 11.000 op 30 oktober, naar ruim 4.600 op 10 november. Maar de afgelopen dagen is er plotseling weer een stijging te zien. Vrijdag meldde het RIVM 6.109 positieve tests. In de dagen ervoor was de daling al afgevlakt – vrijdag was de derde stijging op rij.

De daling was in eerste instantie ook wel heel hard ingezet – er was niet eerst een voorzichtige krimp, zoals je zou verwachten, het ging direct met duizenden naar beneden. De stijging van de afgelopen dagen lijkt een correctie op die razendsnelle daling – in werkelijkheid gaat het toch wat minder hard.

Een andere, veelgehoorde verklaring: de aanvankelijke daling ging veel sneller vanwege de herfstvakantie – als kinderen thuis zijn, gaan ouders vaak ook niet naar hun werk, wat het aantal besmettingen kan drukken. De laatste effecten van de schoolvakantie zouden nu voorbij zijn, waardoor het aantal weer begint te stijgen. In de cijfers zijn nog geen specifieke brandhaarden te ontdekken: een aantal gemeenten schommelt flink, stijgt de ene dag en daalt de volgende weer. Een eenduidige kentering is, kortom, nog niet te zien.

Dezelfde schommelingen zagen we eerder ook al in de ziekenhuizen. Op 3 november, het hoogtepunt van de tweede golf, lagen er 2.044 coronapatiënten op de verpleegafdelingen. In de vijf dagen daarna daalde dat tot 1.697; een daling van 17 procent. Maar sinds 8 november kromp de ziekenhuisbezetting nog maar met een kleine honderd patiënten naar 1.572 mensen: een daling van 8 procent. De afgelopen dagen gaat de daling weer wat sneller. De schommelingen in het ziekenhuis wijt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding, ook aan de aanvankelijk snelle daling die wat wordt bijgesteld, zei hij donderdag op een persconferentie.

Onduidelijke trend

De druk op de intensive care blijft intussen onverminderd hoog – daar is nog geen daling te zien. Al ruim een week schommelt het aantal coronapatiënten op de IC’s rond de zeshonderd. Niet gek, stelt Kuipers, want de ligtijd op de IC’s is een stuk langer, waardoor het even duurt voor daar een daling inzet. Uit cijfers van Stichting Nice, die telt hoe lang coronapatiënten in het ziekenhuis liggen, blijkt dat de ligduur op de verpleegafdeling nu gemiddeld een kleine negen dagen is, op de IC liggen mensen zo’n dertien dagen. Het gemiddelde moet in werkelijkheid overigens iets hoger liggen, omdat Nice ook mensen meerekent die nog niet ontslagen zijn.

Dat het aantal IC-patiënten nog niet afneemt, komt ook doordat het aantal besmettingen onder ouderen het minst hard afneemt, terwijl ouderen juist sneller op de intensive care belanden. De gemiddelde leeftijd van coronapatiënten op de IC’s is ruim 64 jaar, blijkt uit gegevens van Stichting Nice. De leeftijd is gestegen ten opzichte van juli en augustus, toen met name twintigers besmet raakten. Destijds was de gemiddelde leeftijd ongeveer 60 jaar.

Kuipers verwacht wel dat de ziekenhuisbezetting de komende tijd verder daalt – zowel op de verpleegafdelingen als op de intensive cares – maar het is onduidelijk hoe snel dat gaat. De trend is altijd onduidelijk in de eerste periode nadat de stijging is omgeslagen in een daling. Maar nu de daling in het aantal positieve tests onzekerder is, wordt het ook moeilijker om te voorspellen hoe snel de druk op de ziekenhuizen afneemt. „De eerste ontwikkelingen waren prachtig”, aldus Kuipers. „Maar je ziet het nu toch weer stagneren. Ik word niet zenuwachtig als het een paar dagen stokt, maar het moet wel echt verder dalen. De tweede golf is nog niet over.”

Volgens Kuipers gaat het nog zeker een ruime maand duren voor de ziekenhuisbezetting weer op normaal niveau is . „We zitten nog altijd ruim boven de buffercapaciteit die we hebben opgebouwd.” De reguliere zorg, die eerder werd afgeschaald, is nog niet opgepakt. Er worden wel nieuwe afspraken ingepland voor operaties die eerder zijn uitgesteld, met in het achterhoofd dat de cijfers verder zullen dalen. Als het nodig is, zullen die alsnog worden afgezegd.