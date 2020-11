In het topvoetbal is niet alleen het coronaseizoen te volgepropt

In zijn ‘herstelscores’ zagen ze het terug. Het was tijd dat Jørgen Strand Larsen (20), de nieuwe, lange Noorse spits van FC Groningen, rust kreeg. Hij wordt, net als de rest van de selectie, iedere ochtend bevraagd naar zijn mentale en fysieke herstel. De spelers worden zo, in combinatie met trainingsdata en persoonlijke gesprekjes, nauw gemonitord.

Zijn scores toonden dat hij moeite had zich „optimaal te herstellen” voor de eerstvolgende wedstrijd, zegt Jarno Voorintholt, de fysieke trainer van FC Groningen „Als je geen maximaal herstel meer hebt, neemt de kans op spierblessures drastisch toen. Dat moet je vóór zijn.”

Dus besloten ze iets dat zelden gebeurt in het profvoetbal: ze gaven Larsen twee weken vrij, om straks frisser terug te kunnen keren. Hij speelde vorig weekend niet mee tegen Feyenoord. En de bondscoach van de beloftenploeg van Noorwegen liet hem deze interlandperiode thuis.

Dit deed de Noorse bond op verzoek van FC Groningen. De sportwetenschapper bij de club onderbouwde op basis van data dat er een verhoogd risico op een blessure bestond als Larsen mee zou gaan met de nationale ploeg. „Complimenten voor de Noorse bond, die hebben daar goed op gereageerd”, zeg Voorintholt. „Zij hebben ingezien dat dit het beste is voor de speler. En wij ook.”

Larsen speelde afgelopen maanden aanzienlijk meer dan zijn ploeggenoten. Halverwege juni begon hij in Noorwegen bij zijn toenmalige club Sarpsborg 08 FF wedstrijden te spelen, waar dat in Nederland op dat moment nog niet mocht door het coronavirus. In september stapte hij over naar FC Groningen, werd direct basisspeler en eind oktober stond hij op 27 officiële duels, tegen zeven voor zijn teamgenoten.

Bovendien moest Larsen aanpoten om mee te kunnen in de Eredivisie, hij was gewend aan het (lagere) niveau in de Noorse competitie. „En het is een jonge jongen die hier op zichzelf komt wonen en de taal nog moet leren. Dat speelt een enorme rol in hoe je in je vel zit en presteert. Die aanpassing heeft tijd nodig.”

Hij zat in een fase die ze bij FC Groningen definiëren als de ‘overleefstand’. Terwijl je als voetballer juist „robuust en belastbaar” moet zijn, zegt Voorintholt. Larsen verblijft nu thuis en werkt een individueel programma af. Om straks opgeladen weer aan te sluiten, met een druk programma in aantocht.

Samengeperst

Overbelasting van voetballers is een thema dat vaak terugkeert, maar de discussie deze weken is misschien luider dan ooit. Diverse coaches én spelers spreken hun zorgen uit over de gezondheid van voetballers, nu de reeds volle kalender dit seizoen extra is samengeperst als gevolg van de pandemie.

Het raakt met name de bovenlaag van topspelers. Zij spelen de meeste wedstrijden – nationale competitie, Europees en voor hun land. Regelmatig tot zestig duels of meer. Verschil nu: om de (door corona) verloren tijd in te halen, worden de programma’s er in razend tempo doorheen gejaagd. Een winterstop is er straks niet. Een zomerstop ook niet – met het uitgestelde EK dat op 11 juni begint.

Het is een schema dat het voetbal nog niet eerder kende. De clubs die Europees actief zijn, moesten de laatste drie weken steeds midweeks spelen. Daarnaast zijn ook de interlandblokken volgepakt. Uitgestelde duels worden ingehaald, waardoor Oranje in oktober en de huidige interlandperiode in november drie duels in tien dagen speelt. Bondscoaches moeten schipperen: wie kan spelen, wie geef je rust, wie heb je straks nog nodig?

„Er staan zoveel belangen op het spel dat er toch gespeeld moet worden”, zei bondscoach Frank de Boer deze week. „Het is zo’n industrie geworden dat het ten koste gaat van de gezondheid van de spelers.” Frenkie de Jong, die eigenlijk altijd wil voetballen, zat naast hem en zei over het oefenduel tegen Spanje van woensdag: „Die wedstrijden zullen toch gespeeld moeten worden. We moeten ons er maar op voorbereiden.”

De persberichten van het Nederlands elftal lazen deze week als een medisch journaal. In vijf dagen moesten vier spelers afhaken, onder wie verdediger Nathan Aké, bij wie het tegen Spanje na een paar minuten in zijn hamstring schoot. Vrijdag verliet ook middenvelder Teun Koopmeiners het trainingskamp, hij „ondervindt nog te veel last van een blessure”. Oranje wacht de Nations League-duels tegen Bosnië-Herzegovina (zondag) en Polen (woensdag).

Verschillende topspelers, waaronder Kylian Mbappé en Neymar, raakten geblesseerd aan de hamstring, dat bekendstaat als een typische overbelastingblessure. Lionel Messi begon zaterdag bij FC Barcelona uit voorzorg op de bank, om het overbelaste lijf rust te geven. Donderdag speelde hij met Argentinië alweer in Buenos Aires tegen Paraguay voor de WK-kwalificatie. Kort voor én na de aftrap moest Messi overgeven.

„Het is alarmerend hoe fysiek en mentaal vermoeid spelers in november al zijn”, zegt Vincent Gouttebarge, hoofd medische zaken van de internationale spelersvakbond FIFPro. „Ik begrijp dat de meeste supporters denken: ze krijgen veel betaald, hebben niks te klagen. Maar spelers hebben rust nodig om te voorkomen dat er blessures ontstaan.” Bij minder dan vier dagen rust tussen twee duels loopt een speler „verhoogd risico” op een blessure, zegt hij.

Het voetbal is sneller en fysieker dan ooit, schreef FIFPro vorig jaar in een rapport. Er wordt meer van spelers gevraagd, maar zij lopen tegen hun natuurlijke fysieke en psychologische grenzen aan, wordt gesteld. „Dit brengt niet alleen hun gezondheid en dus carrièremogelijkheden in gevaar, maar dreigt ook hun sportieve topprestaties te verminderen en daarmee de kwaliteit van competities.”

Het agendaprobleem van het voetbal zit veel dieper dan dit incidenteel volgepropte coronaseizoen. De verregaande commercialisering, ingezet in de jaren tachtig en negentig door de opkomst van mediarechten, heeft geleid tot een inflatie aan wedstrijden en toernooien. Meer, groter en lucratiever zijn de kernwoorden. Het woord dat ontbreekt: rust.

De Champions League werd meerdere keren uitgebreid. Volgend seizoen komt er een nieuwe, derde Europese competitie bij. Het club-WK gaat van zeven naar 24 teams. De FIFA wilde ook het ‘echte’ WK uitbreiden van 32 naar 48 landen, maar dat werd afgeblazen. Het EK ging al van 16 naar 24 landen. En de UEFA introduceerde met de Nations League een nieuw Europees landentoernooi, dat het midden houdt tussen officieel en vriendschappelijk voetbal. Ieder duel wordt belangrijk gemaakt. En iedereen – clubs, nationale bonden – snoept financieel mee.

„Als we niet leren om op een betere manier met onze spelers om te gaan, competitief gezien, maken we het voetbal kapot”, zei Liverpool-coach Jürgen Klopp vorig jaar. „It’s a crazy schedule and it is going to kill our players”, zei Manchester City-coach Pep Guardiola, ook in 2019.

De Braziliaanse aanvaller Neymar wordt behandeld tijdens het Champions League-duel van zijn club Paris Saint-Germain met Basaksehir FK.. Foto Ozan Kose/AFP

Altijd ergens pijn

Het is lastig vergelijken, maar in de Noord-Amerikaanse basketbalcompetitie (NBA) spelen clubs bijna om de dag duels. Daar is echter een maandenlange voorbereiding aan voorafgegaan – het off season. Dat kent het internationale voetbal niet – dat gaat bijna het hele jaar door.

Voetbal is zwaar door zijn kenmerkende eigenschappen: hoge snelheden met sprints en acceleraties, over grote afstand, waarbij onderlinge duels soms zware lichamelijke impact hebben, op een instabiele ondergrond. Louis van Gaal zei in 2014 dat elke speler altijd wel ergens pijn heeft.

„De fysieke kant van voetbal wordt vaak een beetje onderschat”, zegt Rick Cost, hoofd performance bij Feyenoord, en eerder werkzaam in het hockey. „Rugby en ijshockey lijken er het meest op, zeker qua hoge snelheid en collisions [botsingen].”

Feyenoord is een van de clubs met een vol schema – het speelt Europees en heeft internationals. Hoewel de club meerdere blessuregevallen heeft, lijkt de selectie er fysiologisch goed voor te staan.

In de maanden dat het profvoetbal stillag is door de fysieke afdeling op specifieke punten individueel met spelers gewerkt. Zoals op gebied van snelheid en kracht. „Aan de testen zagen we dat jongens sneller zijn geworden, met tienden van seconden op dertig meter sprints. En ze zijn hoger én verder gaan springen. Ze zijn completere atleten geworden.”

Met name op mentaal gebied merkt hij dat spelers voor het eerst worden geconfronteerd met veel duels in korte tijd. „Ik heb misschien te weinig rekening gehouden met de mentale druk die deze periode met zich meebrengt”, zegt Cost. Ofwel: mentaal fris zijn. „Als je voor elke wedstrijden moet knokken, zoals wij, moet je dat ook elke keer kunnen opbrengen. Dat kost veel energie.”

Ook nu, met veel hersteltrainingen, is het belangrijk variatie in de oefeningen te houden, zegt Cost. „Ook hersteldagen moet je leuk en interessant maken, er moet gelachen worden. Voetbal is ook gewoon plezier maken.”

Een van de basisideeën van voetbal – de beste spelers beginnen – verandert wellicht onder druk van de volle kalender. Vaak is het laatste half uur van een duel beslissend. Waarom juist niet in die fase de beste spelers inbrengen, wanneer de tegenstander vermoeid is? De kans op een goal is dan groter, je beste spelers worden deels gespaard en anderen doen ervaring op.

Ronald Koeman deed het zaterdag: hij bracht Messi na rust in bij 1-1, waarna Barcelona met 5-2 won. Nu tijdelijk vijf keer mag worden gewisseld, is hier ook meer ruimte voor. Cost: „Ik geloof er nog steeds heilig in dat je negentig minuten zou moeten kunnen spelen, week in week uit. De vraag is of het nu slim is.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 november 2020