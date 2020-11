Nederland doet het opvallend goed

Is het een V, een W, een U, of toch een L? De zoektocht naar de letter waar de grafiek van de huidige recessie op lijkt, is een raar spel van economen dat vooral laat zien hoe moeilijk grijpbaar de coronacrisis is. Er zijn simpelweg te veel onbekende factoren en te veel ongekende gebeurtenissen.

Onbekend is het virus zelf: hoe verloopt het? Wanneer is er een vaccin? En ongekend zijn de lockdowns, maar ook de massale noodsteun. En dan is er nog de vraag hoe mensen zich gaan gedragen, zeker nu ze minder bang worden. De eerste golf kun je niet zomaar vergelijken met de tweede.

Geen wonder dat economen momenteel elk snippertje aan nieuwe data opslurpen. Vrijdag kwam tot veler vreugde het Nederlandse groeicijfer over de maanden nà de eerste lockdown: juli, augustus, september. Dat was een mooie V, zij het met een wat plattere rechterpoot. Op de recordkrimp van 8,5 procent in het tweede kwartaal (de lockdown-maanden) volgde een recordgroei van 7,7 procent in het derde kwartaal. Ja, we zaten eind september nog 3 procent onder het niveau van vóór corona, maar niemand had verwacht dat de hele klap al goedgemaakt zou zijn.

Natuurlijk is dit niet het einde van het verhaal. We zitten in de tweede golf en een gedeeltelijke lockdown. Dikke kans dus dat de grafiek voor heel 2020 na de V weer een knik naar beneden laat zien. Dat heeft een mechanische logica: doe je delen van de economie dicht, dan krimpt die.

Aan de consumptie zie je hoe ongelijk de klappen vallen. De uitgaansbranche krijgt opnieuw een optater. Terwijl je aan de stijgende omzet van winkels niet kunt zien dat we in een crisis zitten, merkte CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen op. Aan de consumptie zie je ook de waarde van de noodsteun: zonder loonsubsidie NOW zou die harder zijn gekrompen.

Wat je níét kunt concluderen is dat strenge lockdowns beter zijn voor de economie

Het opmerkelijkst blijft het aantal faillissementen: dat was sinds 1999 niet zo laag. Dat heeft te maken met de noodsteun, maar ook met een soort bevriezing: een verhuurder kan beter uitstel van betaling geven dan een restaurant failliet laten gaan.

De vraag is: welke invloed heeft de overheid op groei en krimp? Er was veel kritiek op het kabinet, dat na de zomer de grip op het virus verloor. Nederland viel negatief op. Maar economisch doet Nederland het opvallend goed. Onze V was minder diep: we zitten dichter bij de economie van vóór corona. De VS liggen dichtbij ons. Duitsland, Frankrijk, Zweden en België doen het slechter, het VK veel slechter. Mogelijke verklaringen: onze relatief lichte lockdown, de riante noodsteun en het karakter van de economie. We leunen minder op toerisme en thuiswerken kan wellicht makkelijker.

Wat je hieruit níét kunt concluderen is dat strenge lockdowns beter zijn voor de economie. Strenge landen als België en Frankrijk leden meer schade. Ook opvallend: de VS doen het goed. Daar richtte de overheid de steun niet op banen maar op inkomens: werklozen kregen crisisgeld. De werkloosheid spoot omhoog, maar daalde na de eerste golf weer snel. De consumptie werd zo ook in de VS gestut. Kortom, voer voor eindeloos onderzoek: welke aanpak werkte het best?

Wat mij betreft is de meest treffende letter voor deze recessie de K. Die staat symbool voor ongelijk herstel binnen landen: voor de een (hoogopgeleid, vaste baan) snel herstel, voor anderen langdurige schade. Want waar je ook kijkt, overal is de conclusie dat deze crisis de minst bedeelden het hardst treft. Ook hier.

Marike Stellinga is econoom en politiek verslaggever. Ze schrijft elke week op deze plek over politiek en economie.