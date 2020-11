Met het vertrek van adviseur Cummings verandert kameleon Johnson weer van kleur

Dominic Cummings maakte zijn vertrek bekend op de meest Dominic Cummings-achtige manier denkbaar: hij fluisterde het als anonieme bron in de oren van de belangrijkste politiek journalisten van de BBC, Financial Times en Sky News.

Voor de Kerst is de omstreden topadviseur van premier Boris Johnson weg uit 10 Downing Street, zo meldden de Britse media als gevolg. De tabloids kunnen dan niet meer schrijven over de Raspoetin die ‘Boris’ beïnvloedt, over de Svengali die de premier zijn liedjes laat zingen. Geen foto’s meer van een slonzige man in afzakkende jeans, een slobbertrui en een maf petje die het centrum van de macht binnenstapt om ministers op hun falie te geven als hij daar zin in heeft. En geen meeslepende strategieën meer over grootse Manhattan Project-achtige initiatieven van een Brits militair-wetenschappelijk-politiek complex. ‘Dom’ lijkt nu echt exit.

Het vertrek van Cummings toont een klassiek verhaal van de raadsman die het oor van zijn principaal verloor. Deze week werd bekend dat de directeur communicatie van Downing Street 10, en een adjudant van Cummings, geen promotie kreeg tot chefstaf, maar helemaal weg moest uit de ambtswoning.

Vooral Carrie Symonds, de verloofde van de premier, kon de aanwezigheid van Lee Cain, een tabloidjournalist die als publiciteitsstunt ooit verkleed als kip politici moest achtervolgen in verkiezingstijd, niet langer velen.

Het vertrek van Cain maakte duidelijk dat de machtsverhoudingen aan het kantelen waren. De voormalige activisten die in 2016 betrokken waren bij Vote Leave, de succesvolle Brexit-campagneorganisatie, verloren invloed. Hun aanpak werkte tijdens het referendum, maar hun stijl viel verkeerd bij velen in en rondom de politiek. Cummings, Cain en andere spindoctors die op verschillende sleuteldepartementen waren neergezet (zoals het voormalige ministerie voor Brexit-zaken) waren arrogant en bot.

De buitenwereld is veranderd

Opschudden was belangrijker dan samenwerken. Geregeld leidden ze persbriefings waar ze met de armen over elkaar gevouwen en norse gezichten waakten over ambtenaren die zich in onmogelijke bochten dienden te wringen om jongste Brexit-strategie inhoudelijk recht te praten. Steevast straalden ze uit dat zij de ware gelovers in uittreden waren en het establishment van pro-Europese ambtenaren en politici in het gareel moesten houden.

Dat Cummings vertrekt na een schimmige paleisrevolutie zegt veel over hoe naar binnen gekeerd de politiek is. Johnson weigerde hem weg te sturen in mei, toen miljoen Britten wel woest op Cummings waren. Zijn vrouw en hij waren vermoedelijk besmet met het coronavirus en toch kozen ze ervoor vanuit Londen naar het Noord-Engelse graafschap Durham te rijden, naar het landgoed van zijn ouders.

Cummings negeerde de lockdown-voorschriften („blijf thuis”) die hij zelf hielp opstellen. Johnson was toen onvermurwbaar: Cummings blijft. De strateeg was te belangrijk voor het politieke lot van de premier, klonk toen de analyse.

In de tussentijd is de buitenwereld veranderd. De onderhandelingen over een nieuw handelsakkoord met de EU zitten in de eindfase. De komende week moet een knoop worden doorgehakt: Deal of No Deal. Kamp-Cummings is blasé over de gevolgen van een toekomst zonder akkoord met de EU. Andere invloedrijke stammen in de regering zijn dat minder. Minister Rishi Sunak (Financiën) vreest de economische gevolgen.

Johnson als stormram

Minister Michael Gove is verantwoordelijk voor de logistiek van de Brexit en is bang verantwoordelijk gehouden te worden voor chaos in de haven van Dover en lege schappen in supermarkten. De rol van Gove is fascinerend. Hij haalde als minister van Onderwijs Cummings erbij als adviseur, maar de twee lijken nu niet meer op een lijn te zitten.

Van Johnson is bekend dat hij een kameleontisch politicus is, die indien nodig kan inspelen op een veranderende tijdgeest, zoals het aanstaande presidentschap van Joe Biden. Moeiteloos verandert Johnson van kleur, van de kosmopolitisch-liberale burgemeester van Londen tot de populistische Brexit-stormram.

Toen Johnson vorig jaar partijleider en premier werd, wisten Tory-vorsers dat je echt kon zien wat hij plan was door te kijken naar wie zijn hoogste adviseurs waren. Dat turen zal nu weer op gang komen. Haalt Johnson traditionele Conservatieven binnen, om de verhouding te herstellen met zijn Lagerhuisfractie, die mort over zijn coronabeleid? Promoveert hij de adviseurs die hem dienden toen hij burgemeester was in Londen?

Zijn premierschap redden

Johnson weet dat het komende half jaar van enorm belang is. Er moet een uitweg uit de Brexit komen die economische puinhopen voorkomt, maar die tegelijkertijd duidelijk maakt dat de Britten echt helemaal weg zijn uit de EU.

En wil de premier het vertrouwen van zijn fractie behouden, dan moet een grootschalig programma van vaccinaties en sneltesten vaart behouden. Niemand verwacht dat de uitweg uit de coronacrisis makkelijk zal zijn, maar meer gestuntel zoals in het voorjaar is politiek geen optie.

Labour valt Johnson aan op zijn gebrek aan leiderschap en oog voor details. Zijn eigen achterban schrikt van de langdurige beknotting van burgervrijheden en de enorme inmenging van de overheid in de economie. Hoe langer Johnson sputtert en spartelt, hoe aantrekkelijker de empathische en technocratische Rishi Sunak wordt als alternatief. Sunak vertegenwoordigt ook nog eens een kiesdistrict in het electoraal belangrijke Noord-Engeland.

De volgende Lagerhuisverkiezingen staan op de agenda voor 2024, maar een leiderschapsstrijd binnen de Tories in de komende maanden is zeker een mogelijkheid, als genoeg Conservatieve Lagerhuisleden denken dat Johnson geen meerwaarde, maar een zwakte is geworden.

Na haar verkiezingsechec in 2017 offerde Theresa May eveneens haar twee belangrijkste politiek adviseurs op, in ruil voor steun van de partij. Het vertrek van Cummings is het begin van de gedaanteverandering die Johnsons premierschap moet redden.