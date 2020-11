Meer Republikeinen willen dat Biden toegang krijgt tot inlichtingenbriefings

Een klein maar groeiend aantal Republikeinse senatoren zegt dat Joe Biden toegang moet krijgen tot de dagelijkse inlichtingenbriefing van de president, zoals gebruikelijk is voor de aankomend president tijdens de overgangsperiode tussen de verkiezingen en de beëdiging - een impliciete erkenning dat Biden in januari het Witte Huis zal betrekken, ook al heeft president Donald Trump zijn verlies nog niet toegegeven. Dat meldt Reuters.

De Republikeinse senator Lindsey Graham, een van de meest loyale bondgenoten van Trump, heeft de regering-Trump opgeroepen Biden toegang te geven tot de dagelijkse inlichtingen, zodat hij op de hoogte is van de dreigingen waar de VS mee te maken hebben. Zo’n zeven andere Republikeinse senatoren, onder wie John Cornyn, Chuck Grassley, Ron Johnson en James Lankford, hebben daar eveneens toe opgeroepen - zonder te zeggen dat Biden heeft gewonnen. Lankford zei dat dat wat hem betreft uiterlijk vrijdag moet gebeuren.

„Ik zie dat niet als een risicovolle zaak, ik denk dat het gewoon deel uitmaakt van de machtsoverdracht”, aldus Cornyn. „En als hij uiteindelijk wint, dan denk ik dat ze meteen aan de slag moeten kunnen”, zei hij, doelend op Biden. Cornyn weigerde echter te zeggen dat Biden de winnaar is. Dat hebben tot nu toe slechts vier Republikeinse senatoren gedaan, onder wie Mitt Romney uit Utah, Lisa Murkowski uit Alaska en Susan Collins uit Maine.

De meeste Republikeinse volksvertegenwoordigers steunen tot nu toe de pogingen van Trump om de uitslag van de verkiezingen te veranderen door middel van een reeks rechtszaken in meerdere staten, naar aanleiding van ongefundeerde beweringen van grootschalige kiesfraude. Het Witte Huis heeft tot nu toe geweigerd mee te werken aan de machtsoverdracht. Biden is wel begonnen aan de transitie. Normaal verleent de vertrekkende president zijn volle medewerking aan zijn opvolger.

Een groep van 150 voormalige federale functionarissen, onder wie enkelen uit de regering-Trump, heeft gezegd dat het delen van inlichtingenbriefings essentieel is om de continuïteit van de regering te garanderen.

De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy, zei echter tegen het idee te zijn om Biden toegang te geven tot de dagelijkse inlichtingenbriefing. „Hij is nu niet de president”, aldus McCarthy. „Ik weet niet of hij op 20 januari president zal zijn.” Veel Republikeinse volksvertegenwoordigers lijken met Trump mee te gaan, om zijn kiezers niet van zich te vervreemden. Meer dan 72 miljoen kiezers hebben op Trump gestemd - het hoogste aantal ooit voor een verliezer. Biden kreeg tot nu toe meer dan 77 miljoen stemmen.

Democraten hebben felle kritiek op de ongewone opstelling van Republikeinen om de winnaar van de verkiezingen niet te erkennen. Volgens Chuck Schumer, leider van de Democraten in de Senaat, trekken Republikeinen „opzettelijk onze verkiezingen in twijfel voor geen enkele andere reden dat angst voor Donald Trump.”

Dit artikel maakt ook deel uit van ons liveblog: Meer Republikeinen willen dat Biden toegang krijgt tot inlichtingenbriefings