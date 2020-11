Langzaam meer openheid op refoscholen over (homo)seksualiteit

Toen Wietske Kruyswijk (38) in de jaren negentig zelf op een reformatorische school zat, het Driestar College te Gouda, ging het vrijwel nooit over seksualiteit. „De pagina’s daarover waren zelfs uit het biologieboek gescheurd”, zegt ze, lachend bij de herinnering. „Jammer vond ik dat, ik was wel nieuwsgierig.”

Volgens Kruyswijk werd de seksuele opvoeding uitbesteed aan „dominees en stichtinkjes” die gastlessen kwamen verzorgen waarin het accent vooral op waarschuwingen uit de Bijbel lag. „Seksualiteit bespreken was al taboe. Laat stáán homoseksualiteit.”

Dat zwijgen was ook de ervaring van Nicole Steijsiger (24), eerst op een protestantse middelbare school in de overwegend orthodox-christelijke Alblasserwaard en daarna op de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). „Ik wist in die jaren eigenlijk nog niet van mezelf dat ik in de kast zat, daar kwam ik pas op mijn achttiende, negentiende achter. Pas drie jaar later vertelde ik mijn ouders dat ik bi was. Het is voor vrijwel iedereen spannend om uit de kast te komen. Maar die christelijke context hielp niet.”

Lees ook Homo-uitspraken ontploffen in het gezicht van minister Slob

Beide vrouwen besloten wat ze misten op hun scholen dan zelf maar tot stand te brengen. Steijsiger raakte drie jaar geleden betrokken bij het initiatief van een medestudent, het platform LHBTopdeCHE, en is nu, inmiddels afgestudeerd, lhbt-gastdocent. „Toen ik op school uit de kast kwam, stond ik ervan te kijken hoe weinig ikzelf en mijn studiegenoten eigenlijk van dit soort dingen afwisten. We kwamen het eigenlijk alleen maar tegen in de casuïstiek, als een probleem dat opgelost diende te worden.”

Kruyswijk ontwikkelde met haar bedrijf WIS (Weerbaarheid in Seksualiteit) een doorlopende leerlijn voor de eerste vier jaar van het voortgezet onderwijs. Ook bezoekt ze met een team van trainers scholen voor workshops in de vorm van een escaperoom. „Door samen puzzels te kraken, ontdekken tieners dat ze ‘nee’ kunnen zeggen tegen shame sexting [het rondsturen van seksueel getinte plaatjes en video’s met als doel de afgebeelde persoon in verlegenheid te brengen].” Het openlijk benoemen van iets waar tieners ondanks hun beschermde opvoeding volgens Kruyswijk „natuurlijk tóch” mee te maken krijgen, is een kleine revolutie in het reformatorisch onderwijs.

‘Genezing door gebed’

WIS schrijft vier of vijf lessen per jaar voor die expliciet aan seksualiteit gewijd zijn. Daarbij komt telkens ook homoseksualiteit aan bod. „In het eerste jaar gaat het vooral om informeren. Over het feit dat homoseksualiteit bestaat, over hoeveel procent van de bevolking die gevoelens heeft en over hoe groot de kans is dat iemand uit de klas homo is. In latere jaren laten we de jongeren met elkaar praten over hoe je met die gevoelens om kunt gaan. Heel belangrijk daarbij is dat het goede antwoord niet alleen van de docent komt.”

In de lesmaterialen is onder meer te zien welke instructies de mentoren die deze lessen verzorgen krijgen. Zo wordt de mogelijkheid van ‘genezing door gebed’ bijvoorbeeld sterk gerelativeerd. „In de enkele gevallen dat iemand van zijn gevoelens bevrijd lijkt te zijn, blijkt later vaak van niet.”

Hoe vatten haar opdrachtgevers, de scholen, zulke passages op? Kruyswijk zucht. „Ja, natuurlijk ligt dat gevoelig. Maar wij zien een groot verschil tussen de docenten, de scholen en de koepels daarboven.” De koepels zijn in de regel strenger. „Op veel reformatorische scholen laten álle docenten zich door ons trainen. Dat is op openbare scholen waar wij komen vaak wel anders.”

Ze wil maar zeggen: er is méér in beweging dan je van de buitenkant ziet. Nicole Steijsiger bevestigt dat vanuit Ede. „Vorig jaar hadden we de Nashville-verklaring en moest iedereen kleur bekennen. Dit jaar hebben we op de Christelijke Hogeschool Ede lhbt-les in het curriculum gekregen. Wie weet waar we over twee jaar staan.”

Moetje

Beide vrouwen waarschuwen voor te veel druk van buitenaf. Steijsiger: „Ik weet niet of het goed is als de overheid te veel gaat pushen. Nu al hoor je kritiek op ‘de linkse homolobby’ die hun ‘Gay Agenda’ aan christenen zou opleggen. Alsof alle homo’s activisten zijn. Nee, we zijn gewoon mens, en christen bovendien.”

Daarbij, zegt Steijsiger, denken homoseksuele christenen heel verschillend, ook over de identiteitsverklaringen die nu zo in het nieuws zijn. Reformatorische scholen vragen ouders een verklaring te tekenen waarin een homoseksuele leefwijze wordt afgewezen. „De ene helft in onze appgroep met dertig lhbt’ers op de CHE is vóór, de andere tegen.”

Toen Kruyswijk deze week een groep reformatorische docenten trainde, stuitte ze eveneens op onvrede over de recente consternatie. „Zo wordt het bespreekbaar maken van seksualiteit en diversiteit bij hun leerlingen ineens een moetje. Toen draaide ik het om: maar wie zou dit óók doen als het niet zou moeten? En toen gingen toch de meeste vingers de lucht in. Daarom zeg ik: geef hun nu de tijd en de ruimte. Druk van buiten werkt averechts.”

Daar is Steijsiger het niet helemaal mee eens. „Een zetje in de goede richting helpt soms best. Maar ook ik zou liever zien dat reformatorische scholen worden verleid door goede voorbeelden uit het reguliere onderwijs, dan dat we ze wegzetten als gevaarlijk en achterhaald. Het blijft iets moois, dat we in Nederland scholen hebben waarmee ouders hun kinderen óók hun levensbeschouwing kunnen meegeven.”

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 november 2020