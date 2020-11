Kijken naar hoe mooi eten kan zijn

Zonlicht dat op het aanrecht valt en daar net even een helderblauwe salvia aanraakt. De kleur van een laatste dahlia. Een wonderlijk geel van twee geglazuurde kandelaars, walnoten op een krant, de getekende vlinder voor haar speld die aan de muur hangt – soms valt je oog op iets in huis of voor het raam en dan blijf je er een poos naar kijken en het is of je er niet bent, je vergeet je eigen aanwezigheid. Je bent wat je ziet. Is dat wat we schoonheid noemen?

Schoonheid is een lastig onderwerp. Het klinkt makkelijk wee. Het klinkt makkelijk te groot – woorden op ‘heid’ hebben nogal eens de neiging om zich belangrijk en zwaar te maken.

Dus een boek dat zich toelegt op schoonheid, in eten, foto’s en verhalen, moet oppassen.

Dit boek, Venusian Kitchen, past helemaal niet op. De titel alleen al. ‘Venusian’. Van Venus mogen we aannemen, de Romeinse godin van de liefde. Ze is er niet alleen voor verliefden, maar speelt ook haar rol binnen het huwelijk, ze is de stammoeder van de Romeinen. Die wat bredere opvatting van liefde is in dit boek duidelijk bedoeld: de keuken die de maaksters, Elsbeth Tijssen en Henriëtte Tomassen, voorstaan, is niet bedoeld om te verleiden maar om te verbinden. In schoonheid, geur, kleur, in smaken en mensen en keukens en kinderen – in een overvloedig gezamenlijk geleefd leven.

Het opvallendste aan het boek is de omslag: van stof, een geweven foto van anemonen, granaatappelen, druiven in warme kleuren waar je graag je hand op legt. En het andere opvallendste aan het boek zijn de foto’s.

Wat zijn die mooi.