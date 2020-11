Khadija Arib wil door als Tweede Kamervoorzitter

Khadija Arib (PvdA) wil na de verkiezingen opnieuw voorzitter van de Tweede Kamer worden. Dat zegt ze vrijdag in een interview met de Telegraaf. Als ze wel gekozen wordt voor de nieuwe Tweede Kamer maar niet als voorzitter, blijft ze Kamerlid.

Volgens Arib voelt het als haar „maatschappelijke plicht” om door te gaan als voorzitter. „Continuïteit, stabiliteit en ervaring is belangrijk in de Kamer en zeker ook voor het Kamervoorzitterschap.” Arib (60) zit sinds 1998 in de Tweede Kamer en is daarmee na Kees van der Staaij (SGP) het langstzittende Kamerlid. In 2016 volgde ze Anouchka van Miltenburg (VVD) als voorzitter op, die aftrad na kritiek op haar functioneren.

De Tweede Kamer kiest zelf haar eigen voorzitter. Dat gebeurt doorgaans aan het begin van een nieuwe parlementaire periode, of tussentijds als de huidige is opgestapt. PvdA-leider Lodewijk Asscher laat via Twitter blij te zijn dat Arib weer voorzitter wil worden. „Heel fijn dat ze zich wil blijven inzetten voor ons land en onze democratie.” Bij de vorige Kamerverkiezingen stond Arib op plek 2 bij de PvdA. Welke positie ze bij de aankomende verkiezingen in maart krijgt, is nog niet bekend.