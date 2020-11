Uitgever van ‘Denksport’-puzzelboeken heeft nieuwe eigenaar

De Europese investeringsmaatschappij BC Partners neemt de Nederlandse puzzeluitgeverij Keesing Media Group (KMG) over, bekend van puzzelboek ‘Denksport’. Momenteel is het bedrijf in handen van investeringsmaatschappij Ergon Capital en mediabedrijf Mediahuis, waar NRC ook onder valt. De overeenkomst is vrijdag getekend, schrijft BC Partners in een persbericht. Hoeveel geld met de overname gemoeid is, is niet bekendgemaakt.

Keesing-directeur Philip Alberdingk Thijm spreekt over een „nieuw hoofdstuk” die de „digitale voetafdruk” van de meer dan honderd jaar oude puzzeluitgeverij wereldwijd moet uitbreiden. Momenteel geeft Keesing jaarlijks in meer dan vijftien Europese landen grofweg 100 miljoen puzzelboeken uit, waaronder ‘Denksport’ in Nederland, ‘Sport Cérébral’ in Frankrijk en ‘Megastar’ in Spanje, Italië en Duitsland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Amsterdam.

De investeringsmaatschappij schrijft dat KMG goed inspeelt op een maatschappij die hersentraining en mentaal welzijn steeds belangrijker vindt. „Keesing heeft veel van de kenmerken waar we doorgaans naar op zoek zijn in onze investeringen”, aldus BC Partners. „Het is duidelijk de marktleider in een sector met bewezen veerkracht, met een sterk managementteam en meerdere groeimogelijkheden.” Beide partijen willen dat Keesing de komende jaren digitaal uitbreidt, groeit in bestaande landen en toetreedt tot nieuwe continenten.

BC Partners, opgericht in 1986, is een investeringsmaatschappij met diepe zakken. De firma heeft meer dan 27 miljard euro aan beheerd vermogen in private equity, private credit en onroerend goed in Europa en Noord-Amerika.