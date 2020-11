Hoge Raad: motorclub Satudarah definitief verboden

Er blijft een verbod op motorclub Satudarah, de lokale afdelingen van deze club en supportclubs Saudarah en Supportcrew 999. De Hoge Raad heeft vrijdag geoordeeld dat de uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van juni vorig jaar, dat de club verbood en ontbond, in stand blijft. Daarmee is het verbod op de club definitief.

Satudarah heeft volgens de advocaat-generaal van de Hoge Raad geen argumenten aangevoerd die aantonen dat het bestuur en leden van de club géén misdrijven begingen of stimuleerden. Daarom ziet de Hoge Raad geen reden om anders te oordelen dan het gerechtshof.

De motorclub was in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak van de civiele rechter in Den Haag. Die oordeelde dat de motorclub in strijd met de openbare orde handelt en dat leden zich schuldig maken aan misdrijven. Het OM voerde toen aan dat Satudarah een motorbende is (een zogenoemde Outlaw Motorcycle Gang) die geweld en misdaad stimuleert en zich „uitdrukkelijk buiten en boven de wet plaatst”. Ook was de leiding van de club volgens de rechter betrokken bij misdrijven.

Supportersclub Yellow Snakes mag overigens wel blijven bestaan: deze had volgens de rechter een zelfstandige positie, leek geen contributie aan Satudarah te betalen en werd niet door de motorclub opgericht. Ook deze beslissing is door de Hoge Raad in stand gehouden.