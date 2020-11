‘Hoe vertel je het verhaal van migraine?’

Neurologen, zegt Joost Haan (64), vinden hoofdpijn lastig. Vervelende kwaal, moeilijke diagnose. „Als dokter zit je met iemand te praten over iets wat je niet kunt zien, niet kunt voelen én niet kunt testen.” Geen lichamelijk onderzoek, geen biologische test, geen MRI-scan kan ‘aantonen’ wat de patiënt mankeert.

CV Twee promoties

Joost Haan is sinds 1990 neuroloog in het Alrijne ziekenhuis en parttime onderzoeker in het LUMC. Hij is gespecialiseerd in de genetica van migraine, clusterhoofdpijn, herseninfarcten en -bloedingen. In 2015 behaalde een bachelor literatuurwetenschap aan de Universiteit van Leiden en daar promoveerde hij in oktober 2020 voor de tweede keer.

Hij is zelf neuroloog, in het Alrijne ziekenhuis in Leiderdorp en in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). In plaats van hoofdpijnklachten vervélend te vinden, heeft hij besloten zich erin te verdiepen. Met neuroloog Michel Ferrari schreef hij de ‘hoofdpijnbijbel’ Alles over hoofdpijn en aangezichtspijn (2018). Hij is gespecialiseerd in migraine (kloppende pijn) en clusterhoofdpijn (pijn zo hevig dat het ook wel ‘zelfmoordhoofdpijn’ heet).

Een dokter kan de diagnose migraine alleen stellen op basis van taal. „Het is veel praten, goed luisteren, de patiënt proberen te begrijpen en zijn woorden interpreteren.” Taal is het middel om pijn te verwoorden en dat maakt neurologie, zegt hij, ook een narratief vak. De patiënt is een tekst, de arts is de lezer.

Nou is Joost Haan een fervent lezer, vooral fictie waarin pijn en (neurologische) ziekten voorkomen zijn „een hobby” van hem. In de De aanslag van Harry Mulisch komt migraine voor. Gerrit Krol schreef over parkinson en Nietzsches tranen van Irvin Yalom is geïnspireerd op de hevige hoofdpijnen waaraan de filosoof leed. In zijn vrije tijd volgde hij colleges literatuurwetenschap en dat bracht hem op het onderwerp waar literatuur en neurologie elkaar kruisen: taal. In oktober promoveerde hij aan de Leidse universiteit op zijn proefschrift over de relatie tussen migraine en taal. Hoe maken patiënten én schrijvers migraine leesbaar, en nog een stapje verder, hoe wekken teksten migraine tot leven? Of het nu een patiënt is of een roman, taal beschrijft én schept de werkelijkheid van migraine. Zonder woorden zou migraine niet ‘bestaan’.

Wittgenstein vergeleek het met een kever in een doosje

U begint uw proefschrift met uitleggen wat pijn is. Waarom?

„Iedereen die wel eens met een hamer op zijn duim heeft geslagen, weet wat pijn is. Iedereen kent het, maar niemand kan de pijn van een ander voelen. Wittgenstein vergeleek het met een kever in een doosje. Iedereen kan in het eigen doosje kijken, maar niet in dat van een ander. Mijn kever kan er uitzien als een sigarettenpeuk, misschien is mijn doosje wel leeg. Alleen met woorden kunnen we onze kever/pijn omschrijven. En dat levert een nieuw probleem op: welke woorden? Taalwetenschapper Ferdinand de Saussure [1857-1913] maakte de relatie tussen woord en beeld inzichtelijk. Onder het plaatje van een paard staat een streep. Daaronder staat: equus, paard. Het paard is de signified, equus de signifier. Maar als onder de streep ‘pijn’ staat, wat is dan het plaatje?”

De filosoof Nietzsche noemde zijn hoofdpijn ‘hond’.

„Door zijn pijn een ‘signified’ te geven, kreeg hij er controle over. Hij dichtte de pijn hondachtige eigenschappen toe (trouw, schaamteloos, lastig, slim) en kon ermee doen wat sommigen met hun hond doen. Schelden en afreageren.”

Wat maakt migraine anders dan (hoofd)pijn?

„Migraine is een paroxysmale aandoening, het is een pijn die optreedt in aanvallen. Een migrainepatiënt komt nooit middenin een aanval naar het ziekenhuis. Ik praat dus met mensen met wie op dat moment niks bijzonders aan de hand is, ze moeten uit hun geheugen putten welke pijn ze gisteren, vorige week, de afgelopen jaren hádden. Ik doe de anamnese op basis van herinneringen, en hoe betrouwbaar is dat?”

Pijn herinneren is lastig?

„Er is wel wetenschappelijke literatuur over barensweeën, ook een soort aanvalsgewijze vorm van pijn. Vrouwen schatten de duur van de pijn verkeerd in, en ze herinneren zich de piek van de pijn, en het einde van de pijn, maar niet hoe het tussendoor voelde. Daarom vragen we hoofdpijnpatiënten om zes weken een hoofdpijndagboek bij te houden, om zo prospectief (voorspellend) inzicht te krijgen in de aanvallen.”

Wat me interesseert is hoe de ziekte door en in de tekst wordt opgeroepen en ontstaat

U analyseert vier romans waarin migraine voorkomt. Wat hoopte u te vinden?

„De tekst is nu een soort patiënt. Wat me interesseert is hoe de ziekte door en in de tekst wordt opgeroepen en ontstaat. Migraine is een wezenlijk onderdeel van het verhaal, dat heeft betekenis, al was het maar symbolisch.”

Hoe presenteert migraine zich in ‘The Horned Man’ van James Lasdun?

„Op het hoofd van de protagonist groeit een hoorn, precies op de plek waar de migraine zit. Dat valt uit te leggen als het verlangen naar een bewijs voor de aandoening. Een genetische test bijvoorbeeld.”

Is het van belang of de auteur zelf migraine heeft?

„Ik vind van niet. Wel relevant is het bij Siri Hustvedt, die eerst een roman [The Blindfold] schreef waarin visuele aura’s die soms optreden bij migraine het zicht vertroebelen van het personage. Meer dan vijftien jaar later publiceerde ze een essay [The shaking woman] over haar ziekte, dan moet je concluderen dat schrijver en personage misschien één waren.”

Die verstoorde perceptie beschouwt u als een belangrijke karakteristiek van migraine.

„Tijdens een migraineaanval zijn mensen overgevoelig voor licht, geluid, geuren. Het besef van tijd verandert, aanrakingen voelen anders, het zicht verdwijnt gedeeltelijk of verandert. Mensen zien kleur- en lichtflitsen die er niet zijn, ervaren tintelingen, raken soms tijdelijk halfzijdig verlamd. Precies dat hersenschimmige verwoordt Rivka Galchen in Atmospheric Disturbances. De roman begint midden in een migraineaanval en vanaf dat moment vervagen de werkelijkheid en de perceptie ervan.”

Dat is allemaal bedácht door mensen, migraine is een construct

Bent u anders gaan denken over migraine?

„Ik neem de grenzen van wat migraine is niet meer zo strikt. Officieel is er een heel lijstje criteria. Zo moet de pijn eenzijdig, kloppend, matig tot ernstig zijn, erger worden bij inspanning. Zijn er niet minstens twee van die vier kenmerken aanwezig, dan mag het géén migraine heten. Maar dat is allemaal bedácht door mensen, migraine is een construct. Michel Foucault gebruikt daarvoor het begrip discours: iemand bedenkt iets, anderen nemen dat over, er worden boeken over geschreven. Zo denkt iedereen nu dat de definitie van migraine uit 1988 de werkelijkheid is.”

Maar de woorden komen niet overeen met de kever?

„Een diagnose op basis van taal vergt van een arts wat Aristoteles phronesis noemt: praktische wijsheid. Als er geen technologie of protocollen zijn, moet je interpreteren. Ik tel geen criteria meer, mensen met hoofdpijn die lijkt op migraine, behandel ik als migrainepatiënten.”