Hoe kan een wollen trui zichzelf reinigen?

Buiten is het koud en binnen misschien ook wel, nu volop ventileren het nieuwe normaal is. Haal de dikke truien maar uit de kast. Over wollen truien gaat een wijsheid rond die riekt naar grootmoeders tijd: wol is zelfreinigend. Een trui van wol kun je beter laten luchten dan wassen. Is wol echt zelfreinigend? Hoe werkt dat dan?

‘Zelfreinigend’ klinkt heel actief. Sommige wc-brillen zijn ook zelfreinigend, nadat je bent opgestaan begint zo’n bril vanzelf rond te draaien langs een schoonmaakmechanisme. Zo is het met wol niet. Maar dat wol schoon kan worden zonder er veel aan te hoeven doen, is geen fabel, weet Jan Mahy, lector duurzaam en functioneel textiel aan Hogeschool Saxion.

Drie zaken dragen bij aan het zelfreinigend effect. Wol is een dierlijke vezel. De buitenste laag van de ‘haren’ van het dier bestaat uit een soort schubben die dakpansgewijs en elkaar overlappend het haar beschermen. Dat geldt voor wol van schapen, kamelen, geiten, alpaca’s, en vrijwel alle andere soorten wol. „Die dakpannen zorgen ervoor dat vocht minder vat op de vezel heeft dan bij de meer poreuze cellulosevezels zoals katoen, vlas of hennep”, zegt Mahy.

Ruwe behandeling

Wol bevat daarnaast ‘wolvet’, ook wel lanoline genoemd, een wasachtige substantie die op het vezeloppervlak zit en waterafstotend is. „Die wasachtige substantie wordt bij levende wol, dus op het dier, voortdurend aangemaakt. Bij verwerkte wol gebeurt dat niet meer. Je kunt het er wel afwassen. Vandaar dat wol bij voorkeur niet gewassen mag worden, en als het dan toch moet, met milde zeep en zonder ruwe wasmachinebehandelingen of hoge temperatuur.”

Ten slotte zijn wolvezels sterk gekruld. Bij dikkere vezels zorgt dat voor het jeukende gevoel, dunnere vezels jeuken minder. „Door die krulling houdt wol veel lucht vast, er vormen zich zogenaamde luchtpockets. Daarom heeft wol goede thermische isolatie”, zegt Mahy. „Het zorgt er ook voor dat vocht als waterdamp goed afgevoerd kan worden. Door de luchtpockets verplaatst het eenvoudig naar het oppervlak van het weefsel of breisel.”

Transpiratievocht zal dus ‘vanzelf’ uit een wollen trui verdwijnen. Het trekt vanaf de huid het weefsel in, maar door de waterafstotendheid zal het niet in de vezel trekken. Langs de gekrulde vezels zal het vocht naar buiten verdampen. Hang je de trui buiten te luchten dan versterk je het doorstromende effect doordat er meer lucht door de trui trekt.

De typische onfrisse geur

Bij katoen is de situatie omgekeerd. De vezel is poreus, waardoor vocht en vuil erin kan gaan zitten. „Daar kunnen bacteriën uit het vuil zich vermenigvuldigen en hun afvalproducten, vaak zwavelhoudende verbindingen, uitscheiden”, zegt Mahy. „Die zorgen voor de typische onfrisse geur en verkleuring zoals gele plekken in het textiel.”

Maar met heftiger vlekken – een peuter heeft bijvoorbeeld smeerkaas aan je wollen trui gesmeerd – kom je er niet met een nachtje luchten. Een handwasje is geboden. „Smeerkaas is ook nog eens vet. Wolvet stoot geen ander vet af, vettige vlekken hebben dus meer kans om in de vezel te dringen”, zegt Mahy.