Hoe gevoelig zijn de dieren om ons heen?

De katten in Wuhan raakten dit voorjaar ook besmet met het nieuwe coronavirus, toen SARS-CoV-2 door de bevolking van de miljoenenstad raasde. Dat bevestigt Chinees onderzoek bij huiskatten, dat in de eerste drie maanden in Wuhan werd uitgevoerd. Het virus zelf werd bij de dieren niet aangetroffen, maar dat er besmetting was opgetreden was nog te zien aan de opgebouwde afweer in het bloed. Van de 102 onderzochte katten bleken er vijftien antistoffen tegen het virus te hebben. Daaronder waren drie katten van bevestigde Covid-19-patiënten. Deze dieren hadden de hoogste concentraties antistoffen in hun bloed, en volgens de auteurs is dat een aanwijzing dat zij intensief aan het virus zijn blootgesteld. Ook vier katten uit een dierenopvang en vier zwerfkatten uit Wuhan hadden zo veel antistoffen in hun bloed dat die het virus in een laboratoriumtest konden uitschakelen. Tegelijk testten twaalf andere katten uit gezinnen met een of meer coronapatiënten echter negatief op antistoffen.

In een ander Chinees onderzoek werd het bloed van vijftien huisdierhonden en 99 straathonden uit Wuhan getest op antistoffen; geen van hen testte positief. In datzelfde onderzoek testten ook alle 87 onderzochte katten negatief. In verhouding tot het enorme aantal coronabesmettingen bij mensen lijkt het aantal keren dat het virus op een huisdier overspringt dus vrij beperkt.

Onderzoeken in Europa bevestigen dat. Zo beschrijven Franse onderzoekers een cluster van achttien diergeneeskundestudenten in februari die in nauw contact waren met elkaar en met twaalf honden en negen katten in hun huishouden. Twee studenten testten positief en nog eens elf hadden coronagerelateerde klachten (koorts, hoesten, reukverlies) maar werden niet getest. Hoewel de huisdieren dagelijks veel in contact waren met de studenten (ze sliepen soms zelfs bij hen in bed) werden bij geen enkel dier antistoffen in het bloed gevonden als bewijs van een doorgemaakte SARS-CoV-2-infectie.

Spaanse infectieziektedeskundigen onderzochten 23 huisdieren van coronapatiënten op virusinfectie. Onder twaalf honden, acht katten, twee konijnen en een cavia afkomstig uit in totaal zeventien huishoudens troffen ze één kat die besmet bleek met SARS-CoV-2. Deze poes van een ernstig zieke Covid-19-patiënt vertoonde ondanks een sterk positieve test geen ziekteverschijnselen. Een kater in hetzelfde huishouden testte negatief.

Besmettingsproeven

In een nog niet officieel gepubliceerde Italiaanse studie werden meer dan 500 honden en ruim 250 katten, hoofdzakelijk afkomstig uit de coronabrandhaard Lombardije, getest. Virus werd opnieuw bij geen enkel dier aangetroffen maar antistoffen tegen SARS-CoV-2 werden gevonden bij dertien honden en zes katten. Twee honden en één kat woonden bij eigenaren die zelf negatief getest waren. Waar kwam die besmetting dan vandaan?

Katten kunnen SARS-CoV-2 op elkaar overdragen, zo is inmiddels gebleken uit verschillende besmettingsproeven die onder gecontroleerde omstandigheden werden uitgevoerd. Uit een vroege Chinese studie bleek al dat jonge katten inderdaad gevoelig waren voor infectie met SARS-CoV-2, maar honden niet of nauwelijks. In proeven waarbij besmette katten samen met onbesmette soortgenoten werden gehuisvest bevestigden onderzoekers uit Japan en de Verenigde Staten dat katten het virus onderling kunnen verspreiden. En dat gaat ongemerkt, want de geïnfecteerde katten vertoonden geen duidelijke ziekteverschijnselen.

Nederland telt bijna één kat op elke zes inwoners

Een besmetting met corona van huisdieren naar mensen is nog nergens in de wetenschappelijke literatuur beschreven. Maar nu in Nederland en Denemarken duidelijk is geworden dat het coronavirus van mensen op nertsen kan overgaan en vervolgens weer terug, moeten we ons dan ook niet zorgen maken over vatbare dieren waarmee we innig onder één dak leven? Katten zijn met een aantal van 2,7 miljoen zeer populaire huisdieren in Nederland. Dat is bijna één kat op elke zes inwoners van ons land.

„Er bestaat inderdaad een theoretisch risico”, zegt veterinair epidemioloog Arjan Stegeman van de Universiteit Utrecht. Tegelijkertijd verwacht hij niet dat het snel een probleem zal worden. „Katten leven natuurlijk toch in beperkte aantallen in verschillende huishoudens en het zijn redelijk solitaire dieren”, zegt Stegeman. „Een virusinfectie kan zich niet zo makkelijk binnen een populatie in stand houden. De tijd dat katten besmettelijk zijn is een dag of zeven, niet heel lang.”

Aaibare vrienden

Niettemin inventariseren wetenschappers van de Universiteit Utrecht samen met de Wageningen Universiteit en het Erasmus MC of huisdieren van Covid-19-patiënten in Nederland besmet raken. „We kijken met name naar katten en ook wel naar honden.” Tot nu toe is er geen reden tot ongerustheid, zegt Stegeman. „Mensen hoeven nu niet massaal hun kat weg te doen.”

Maar als epidemioloog kijkt hij wel verder dan zijn neus lang is. Aan de hand van modelstudies onderzoeken collega’s in Utrecht en Wageningen alvast wat er zou kunnen gebeuren mocht het coronavirus zich wel blijvend kunnen handhaven in onze aaibare vrienden. Ze rekenen daarbij ook aan het scenario van een „twee-gastherensysteem”, waarbij het coronavirus zowel de mens als de kat blijft infecteren. „In dat geval mik je met maatregelen in de samenleving misschien op een reproductiegetal van bijvoorbeeld 0,9”, zegt Stegeman. „Maar als het virus dan een extra gastheer heeft, ook al is er maar weinig overdracht, dan kan dat toch het reproductiegetal net boven de één uit brengen, waardoor je de uitbraak er niet onder krijgt. Dan zit je met een lastige situatie.”

Als voorbeeld noemt Stegeman de hardnekkige rundertuberculose onder koeien in Groot-Brittannië: „In Nederland hebben we rundertuberculose kunnen uitroeien. Zo af en toe komt het wel binnen, maar daar weten we dan vrij makkelijk weer vanaf te komen. Maar in Groot-Brittannië lukt dat niet, en in Ierland gaat het ook heel moeilijk. De hypothese is dat het daar ligt aan het tweegastheersysteem van rund en das. Separaat hebben die beide diersoorten een reproductiegetal van kleiner dan één, maar de combinatie leidt er dan toe dat je er net boven zit, en dan kan het zich gezamenlijk in stand houden.”

De kat binnenhouden

Er zijn overigens nog geen aanwijzingen dat katten zo’n rol spelen in de verspreiding van corona, benadrukt Stegeman. „En mocht dat veranderen, dan hoeven katten niet geruimd te worden”, zegt hij. „Met betrekkelijk eenvoudige maatregelen kun je voorkomen dat het een probleem wordt: als de eigenaar in quarantaine moet vanwege Covid-19, houd dan de kat gedurende die periode ook even binnen.”

Maar hoe zit het dan met andere dieren, buiten de kat en de nerts? Het blijkt lastig te bepalen welke diersoorten allemaal bevattelijk zijn voor SARS-CoV-2. Aanvankelijk – en soms nog steeds – dachten onderzoekers dat ze potentiële gastheren makkelijk zouden kunnen aanwijzen door te kijken naar in hoeverre de ACE2-receptor van verschillende dieren op moleculair niveau lijkt op de menselijke variant. Die ACE2-receptor is het eiwit dat het virus nodig heeft om cellen te infecteren.

Maar de conclusies van de receptorverlijkingen komen niet altijd goed overeen met de bevattelijkheid van een dier in de praktijk, zegt Stegeman: „In een studie in PNAS bleek bijvoorbeeld dat de nerts heel laaggevoelig zou zijn op basis van de structuur van zijn ACE2-receptor. Nou, we zijn er wel achter dat dit toch anders is.”

Ergens in een lymfeknoop

Aanvankelijk maakten virologen zich op basis van de moleculaire overeenkomsten met de mens ook ernstige zorgen over de bevattelijkheid van varkens. Blootstellingsproeven lieten echter zien dat varkens desondanks weinig gevoelig zijn voor het virus. „In een Canadese studie kon men bij een besmettingsexperiment het virus in een enkel varken terugvinden, ergens in een lymfeknoop. Maar daar staan heel veel experimenten tegenover van onderzoekers uit Duitsland, China, Spanje en Nederland die het niet gelukt is om die dieren te infecteren. Op het moment dat je het direct in het bloed inspuit krijgen je wel een afweerreactie, zoals bleek uit de Spaanse studie, maar ze konden vervolgens geen virus meer terugvinden. Ik denk dat je daarom nu moet aannemen dat varkens geen relevante rol spelen bij de verspreiding van dit virus.”

En dat geldt ook voor runderen, waarbij in Duitsland experimenten zijn gedaan met heel hoge doses virus. „Daar kon men ook bij twee van de acht dieren een beetje terugvinden van de infectie, maar ook die dieren waren niet in staat om de infectie door te geven. Dus ook voor runderen is de aanname dat ze moeilijk te infecteren zijn, en in de verspreiding geen rol spelen.”

In Nederland toonde viroloog Bart Haagmans van het Erasmus MC in Rotterdam kortgeleden aan dat konijnen wel gevoelig zijn voor infectie met SARS-CoV-2. De infectie verloopt asymptomatisch maar besmette dieren scheiden wel virus uit. „Maar”, relativeert Haagmans, „we zien bij konijnen alleen besmetting bij een hoge dosis virus direct in de neus. Als de dosis afneemt, zien we al geen productieve infectie meer.”

Toch zijn volgens Stegeman voor de zekerheid alle 37 konijnenhouderijen in Nederland onderzocht: „Er zijn geen aanwijzingen voor infectie gevonden.”

Een dierentuin van longcellen

De receptor van het konijn is grotendeels hetzelfde als de menselijke receptor, maar er zijn meer factoren die bepalen of het virus zich kan vermeerderen, zegt Haagmans. „Op basis van de receptor zou je ook verwachten dat varkens gewoon te infecteren zijn met dit coronavirus, maar het blijkt dus dat het virus helemaal niet vermenigvuldigt in dit dier.”

Een mogelijke verklaring is dat er nog een tweede molecuul noodzakelijk is voor het efficiënt binnendringen door het virus. „Dat zagen we ook bij mers, een coronavirus dat gebruik maakt van de DPP4-receptor maar waarbij ook een siaalzuur op de cel nodig is. Dat verklaart mogelijk waarom de overdracht van mers in konijnen en varkens niet goed werkt, maar wel werkt in dromedarissen en mensen. Ook bij SARS-CoV-2 zijn aanwijzingen dat een sterke binding aan de ACE2-receptor niet voldoende is: het TMPRSS2-eiwit aan het celoppervlak is voor een efficiënte infectie ook nodig.

Een team onder leiding van de Nederlandse viroloog Ronald Dijkman, verbonden aan de Universiteit van Bern in Zwitserland, kweekte een hele dierentuin aan longcellen. Zo wilden ze bij verschillende diersoorten beproeven hoe goed SARS-CoV-2 deze cellen kan infecteren. Resusapen, katten, fretten, honden, konijnen, varkens, runderen, geiten, vleermuizen en zelfs lama’s en kamelen zaten ertussen. Het virus bleek zich alleen efficiënt te kunnen vermeerderen in longcellen van apen en katten. Dat zijn dus de soorten die we extra in de gaten moeten houden in de pandemie, concluderen ze.

Niet het hele verhaal

Maar ook dit onderzoek vertelt waarschijnlijk nog niet het hele verhaal. Het gaat er bijvoorbeeld ook om op welke plek in het lichaam van het dier het virus zich kan vermenigvuldigen, zegt Haagmans. „Bij nertsen zie je dat het virus zich makkelijk vermeerdert in de bovenste luchtwegen. Daardoor kan het zich door de lucht heel snel verspreiden naar anderen in de buurt.”

Daarnaast is het ook belangrijk naar besmettingen via de maagdarmroute te kijken, zegt Haagmans. Dat levert een ander soort besmettelijkheid op, zegt hij. „Dieren waarbij dat gebeurt hebben minder ziektesymptomen, maar de uitscheiding van het virus via de feces kan veel langer doorgaan. Ook bij mensen is het coronavirus soms maanden na het begin van de infectie nog aantoonbaar in de darm.”

Voor mensen lijkt echter vooral de infectieroute via de ademhaling van belang, en dat is op zich gunstig voor het coronarisico dat uitgaat van de kat. Maar, zegt Haagmans, langs de darmroute kan mogelijk wel een nieuw dierlijk virusreservoir ontstaan. Immers, zo kunnen coronavirussen zich ook in stand houden bij vleermuizen, waarschijnlijk het brondier van dit pandemische virus.”