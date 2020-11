Harry Styles verschijnt als eerste man ooit op de cover van Vogue

Zanger Harry Styles staat als eerste man ooit in zijn eentje op de cover van modeblad Vogue. Het voormalig lid van boyband One Direction verschijnt op de voorkant van de decembereditie van de Amerikaanse Vogue in een jurk en draagt verder een handvol ringen.

In het betreffende interview wordt Styles onder meer gevraagd naar zijn visie op mode. „Je kunt nooit overdressed zijn”, zei hij. „Zoiets bestaat niet.” Als hij naar eigen zeggen iets aandoet dat „heel flamboyant aanvoelt”, voelt hij zich „niet gek”. In winkels kijkt hij vaak naar de kleren die vrouwen aanhebben „en dan denk ik dat ze geweldig zijn”. Je beperkt jezelf elke keer dat je barrières opwerpt in je leven, concludeert Styles.

Tonaanaangevend

Vogue, dat maandelijks wordt uitgegeven, werd in 1892 opgericht en groeide sindsdien uit tot een toonaangevend mode- en lifestyletijdschrift dat wereldwijd te koop is. In 2012 verscheen de eerste editie van de Nederlandse Vogue.

De 26-jarige Harry Styles is een Britse zanger, songwriter en acteur. Zijn muzikale loopbaan begon in 2010 met de deelname aan de Britse versie van het talentenprogramma X-factor. Kort daarna trad hij toe tot de succesvolle boyband One Direction. De groep viel enkele jaren daarop uit elkaar.