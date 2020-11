Franse chloroquinedokter riskeert schorsing als arts

Chloroquinedokter Didier Raoult moet zich binnenkort verantwoorden voor een tuchtcommissie van de regionale Orde van artsen van Bouches-du-Rhône. Raoult is aangeklaagd vanwege het aanhoudend promoten van het anti-malariamiddel hydroxychloroquine als medicijn tegen Covid-19. Dat meldde het Franse dagblad Le Parisien deze week.

Raoult, die directeur is van het Institut hospitalo-universitaire Méditerranée Infection in Marseille, zou het middel (in combinatie met azithromycine) nog altijd voorschrijven aan coronapatiënten. Dit is hij blijven doen, in weerwil van een groot aantal wetenschappelijke studies, die inmiddels hebben aangetoond dat het middel niet effectief is tegen Covid-19. Daarnaast is gebleken dat het middel gevaarlijke bijwerkingen kan hebben op het hart, en dus beter niet gebruikt kan worden bij toch al kwetsbare patiënten.

De Orde van artsen legt Raoult ten laste dat hij de ethische code van artsen heeft geschonden. Het gaat om negen aanklachten, waaronder „gebrek aan collegialiteit”, „het geven van verkeerde informatie aan het publiek”, „het blootstellen van patiënten aan onverantwoorde risico’s” en zelfs „kwakzalverij”.

Raoult riskeert daarmee sancties die uiteen kunnen lopen van een berisping tot aan schorsing, waardoor hij zijn het beroep niet meer zou mogen uitoefenen.

Klachten van andere artsen

De zaak is in gang gezet na diverse klachten van andere artsen over zijn werkwijze. De doorslag gaf een belastend rapport van de Franse vereniging van infectiologen Spilf in juni over de werkwijze van Raoult. Daarin riepen collega’s Raoult ter verantwoording over zijn boude uitspraken in de media, bijvoorbeeld dat „in Frankrijk 25.000 sterfgevallen als gevolg van Covid-19 vermeden hadden kunnen worden als de combinatie van hydroxychloroquine en azithromycine in ruimte mate was voorgeschreven”.

De Spilf schreef, overigens zonder de naam van Raoult te noemen: „Wat een wetenschappelijke controverse had moeten blijven, wordt via wetenschappelijk ongegronde commentaren en lasterlijke beschuldigingen naar de media gebracht.” Mensen laten geloven dat „intuïtie voldoende is om therapeutische keuzes in de geneeskunde te maken” staat volgens het bestuur van de Spilf gelijk aan „een terugkeer naar de middeleeuwse geneeskunde”. Raoult reageerde in Le Parisien via zijn advocaat Fabrice Di Vizio, die zei dat zijn cliënt „niemand in gevaar heeft gebracht”.

Iedere week bespreekt de redactie wetenschap hier ophef in de wetenschap