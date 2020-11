Erken de kunstenaar

Onlangs kwam de Nederlandse kunstenaar Julian Andeweg in opspraak door een uitgebreid artikel in NRC. Hij zou zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting, aanranding, geweld en stalking. Zeker vijf slachtoffers deden aangifte, justitie is een onderzoek begonnen.

So far so bad. Toen ik alles over deze zaak had gelezen, vroeg ik me af: wat gebeurt er nu met de kunst van Andeweg? Ik had nog nooit van hem gehoord, maar dat zegt weinig. Uit het artikel blijkt dat hij als kunstenaar bij kenners veel aanzien genoot. Hij maakte installaties, schilderijen en beelden, die onder meer door De Nederlandsche Bank en het Bonnefantenmuseum zijn aangekocht. Het Mondriaan Fonds ondersteunde hem met 50.000 euro voor een werkperiode bij de Rijksakademie, hij kreeg een beurs van 38.000 euro voor bewezen talent.

Mij dunkt, over gebrek aan erkenning als kunstenaar had Andeweg niet te klagen. Blijft dat ook zo nu het Openbaar Ministerie een onderzoek naar hem is begonnen? De voortekenen lijken niet gunstig voor hem. Mij viel in het NRC-artikel al meteen de afwijzende reactie op van tentoonstellingsruimte Stroom: „Als er bij Stroom het vermoeden had bestaan dat hij zich daaraan schuldig had gemaakt, dan hadden we het besluit om hem te laten exposeren heroverwogen en herzien.”

De Amsterdamse galeriehouder Martin van Zomeren die hem vertegenwoordigde, liet weten „elke vorm van samenwerking” met hem te zullen verbreken.

Zal het daarbij blijven of durft voortaan niemand meer iets van Andeweg aan te kopen of te exposeren? Ik vraag het omdat ik dat onbillijk zou vinden. Hoe verwerpelijk zijn gedrag ook geweest kan zijn, het moet worden gescheiden van zijn verdienste als kunstenaar. Als gedrag en kunst onder één noemer worden gebracht, is het einde zoek. Het zou leiden tot kaalslag in musea, bibliotheken en boekhandels, want er zijn veel meer gereputeerde kunstenaars die niet zulke frisse jongens (of meisjes) zijn geweest.

Zelf werd ik een jaar of tien geleden met een dergelijke kwestie geconfronteerd. Ik had werk gekocht van een schilder van wie later bleek dat hij nogal ‘fout’ was geweest in de Tweede Wereldoorlog. Moest ik dat werk nu maar van de muur halen? Ik heb het rustig laten hangen, al blijft de vraag of ik het ook had gekocht als ik van het oorlogsverleden van deze kunstenaar had geweten. Ik besef dat het moeilijk is werk te waarderen van iemand die je niet sympathiek is – en toch zou het geen rol mogen spelen.

Is Lucebert als dichter minder belangrijk geworden nu we uit een biografie weten dat hij nazistische en antisemitische ideeën had? Hadden we hem postuum zijn P.C. Hooftprijs moeten afpakken? Een andere dichter, Gerrit Achterberg, kreeg die prijs zelfs nadat hij veroordeeld was wegens moord op zijn hospita en aanranding van haar 16-jarige dochter.

Ik moet in dit verband ook even denken aan Vladimir Nabokov. Stel dat – er zijn geen aanwijzingen voor – een nieuwe biograaf zou ontdekken dat Nabokovs beroemdste roman Lolita gebaseerd is op puur autobiografische ervaringen als pedofiel. Moet dat boek dan maar uit de wereldliteratuur worden gebannen?

Sterker nog: als morgen in Oostenrijk ronduit geniale schilderijen worden ontdekt van Adolf Hitler uit zijn jonge jaren, zullen ze de artistieke erkenning moeten krijgen die ze verdienen.