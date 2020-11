Het Peruaanse parlement stemde maandag in met de afzetting van president Martin Vizcarra, die ervan wordt beschuldigd in 2014, toen hij gouverneur was, steekpenningen te hebben aangenomen. Volgens zijn voorstanders is de afzettingsprocedure een trucje om van hem af te komen: Vizcarra is populair bij de bevolking, maar niet in het parlement. Zijn voorstanders gingen dan ook direct de straat op om tegen de nieuwe regering te protesteren. Parlementsvoorzitter Manuel Marino heeft de presidentiële taken overgenomen. Hij is de derde president in vier jaar tijd in Peru.

Foto Ernesto Benavides /AFP