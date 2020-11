De toekomst van thuiswerken

De huidige pandemie heeft thuiswerken in een stroomversnelling gebracht. Wereldwijd zeggen werkenden: we gaan niet meer fulltime terug naar kantoor. Ik ken iemand die een strijkplank weken als bureau gebruikte. Anderen zitten op de kinderkamer met slechte wifi. Managen van onszelf gaat ook nog niet perfect. Maar in de regel zijn werknemers en werkgevers behoorlijk positief over thuiswerken. Wereldwijd. Best opmerkelijk als je bedenkt dat dit voor velen geen vrije keuze was.

Recent onderzoek van Boston Consulting Group in de VS, Duitsland en India laat zien dat de meerderheid van de werkenden meer flexibiliteit wil in waar en wanneer ze werken. Ook zeggen de ondervraagden dat het goed gaat met hun productiviteit. Bij individuele taken rapporteert ruim driekwart een stijging sinds het begin van de pandemie. Bij samenwerkingstaken ziet iets meer dan de helft een stijging.

Onderzoeksbureau Gartner ondervroeg wereldwijd managers en medewerkers. Hun verwachting is dat ongeveer 50 procent van alle werkenden na de pandemie een deel van de tijd zal thuiswerken. Voor de pandemie was dit 30 procent.

Voor corona was thuiswerken al bezig aan een opmars. Onderzoek van Gallup van begin dit jaar liet zien dat een goede mix tussen thuis en op kantoor werken de betrokkenheid van medewerkers verhoogt. Dat leidt tot hogere productiviteit, lager ziekteverzuim en lager personeelsverloop.

Hoe ziet die ‘goede mix’ eruit volgens de cijfers van Gallup? In 2012 was dat: 20 procent thuiswerken en 80 procent op kantoor. In de jaren daarna is dat verschoven naar 60 tot 80 procent thuiswerken en de rest op kantoor.

De toekomst is work from anywhere. Dat stelt werkonderzoeker Raj Choudhury van de Harvard Business School. Medewerkers willen zelf bepalen waar ze werken. Dat kan thuis zijn, maar ook op elke andere plek die ze prettig vinden. Na de pandemie zullen we een sterke groei zien op dit gebied. We doen volgens hem nu tien jaar ontwikkeling in één jaar.

Bedrijven zien voordelen in thuiswerken, en realiseren zich ook dat dit noodzakelijk is om goede mensen aan boord te krijgen en te houden. En als het prima ging met thuiswerken tijdens deze pandemie, waarom zou het dan straks niet kunnen?

De Indiase ICT-reus TCS heeft aangekondigd dat in 2025 zijn 450.000 medewerkers driekwart van hun tijd buiten kantoor werken. Zo hoopt het bedrijf meer talent aan te trekken.

Thuiswerken. Work from anywhere. Hoe maak je hier een succes van? Het onderzoek van Boston Consulting Group noemt vier zaken waar we op moeten letten.

Sociaal contact: goede sociale contacten op het werk leiden tot een sterke verbetering in de onderlinge samenwerking. Managers zullen onderling contact moeten stimuleren.

Geestelijke gezondheid: wie zich mentaal goed voelt, levert betere prestaties. Een belangrijk element hierbij is het stellen van duidelijke grenzen tussen werk- en privétijd.

Fysieke gezondheid: wie voldoende slaapt, gezond eet en genoeg beweegt, presteert beter. Werken aan je gezondheid zou onderdeel van de werkdag kunnen worden.

De juiste tools: wie thuis even goede technische faciliteiten heeft als op kantoor, is duidelijk productiever. Slimme werkgevers investeren hier nu al in.

Ben Tiggelaar schrijft wekelijks over persoonlijk leiderschap, werk en management.