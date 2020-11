De roze ‘geluksarmbandjes’ van Pink Ribbon zijn nu bron van diep conflict

Het echoot in de hoge loods in Aalsmeer. De coronadip in de handel zorgt voor leegte in het overslag- en distributiecentrum. Ondernemer Bart Koster staat naast een manshoog blok van kartonnen dozen en wijst naar de overkant van de hal waar de muur van stapels dozen ophoudt. „Dit zijn 105 pallets met promotieartikelen: geluksarmbandjes, agenda’s. Meer dan een kwart miljoen producten.”

Jaar in jaar uit verzorgde het bedrijf van Koster de distributie van roze armbandjes in Nederland. Ze stonden op de toonbank van de Bruna en de Etos, ze lagen bij de kassa van de C&A, op de servicebalie van de Jumbo, en ze waren te koop op de site van goededoelenorganisatie Pink Ribbon. Met de producten zamelde Pink Ribbon geld in voor borstkankeronderzoek en voor voorlichting over borstkanker.

Als Pink Ribbon opgaat in KWF, ontstaan de problemen

Daar kwam in de lente van 2017 van de ene op de andere dag een eind aan. De problemen waren begonnen nadat Pink Ribbon eind 2016 was opgegaan in het veel grotere KWF Kankerbestrijding. Onder de hoede van KWF koos Pink Ribbon begin 2017 een andere partner om de armbandjes en andere merchandise te verzorgen. Over de afwikkeling van het contract en de voorraad is nog altijd ruzie – een langslepend juridisch conflict.

Waarom laat KWF meer dan een kwart miljoen promotieartikelen verpieteren en procedeert een van de grootste goededoelenfondsen van Nederland hier al jarenlang over? KWF wenst met de ondernemers alleen contact via advocaten en weigert inhoudelijke toelichting, ook aan NRC.

Zodoende heeft Bart Koster zijn loods vol staan met handelswaar met het logo van Pink Ribbon, in het roze, de huiskleur van het goededoelenfonds. Hij pakt de spullen een voor een op en laat ze door zijn handen gaan. Armbandjes, notitieblokken, make-uptasjes, zadelhoesjes. Led-lampjes, manchetknopen, pennensets, kerstballen, magneetjes voor op de koelkast, usb-sticks. En niet te vergeten: paraplu’s en slippers.

De producten met logo mogen niet meer in de winkel verkocht worden, want Pink Ribbon heeft nu een andere partner. Wat moet er dan met al deze spullen gebeuren?

Koster is onderaannemer en heeft geen rechtstreekse relatie met de goededoelenfondsen. Die heeft Michiel Reinoud wel, die naast Koster bij de lange rij pallets staat. De dozen in de loods van Koster zijn eigendom van het Hilversumse Charity Gifts, een bedrijf gespecialiseerd in de verkoop van promotie-artikelen ten behoeve van goede doelen.

Directeur Michiel Reinoud: „Wij hebben met de verkoop van deze spullen meer dan een miljoen euro voor Pink Ribbon opgehaald, wij waren in feite de belangrijkste donateur.” Nu heeft Reinoud een hooglopend conflict met KWF over geld en over de manier waarop ze uit elkaar gaan. Koster koos partij voor Reinoud, zijn opdrachtgever.

1 miljoen voor het goede doel

Reinoud is een social entrepreneur en al jaren actief in de goededoelenwereld. Zo bestiert hij ook een stichting die sieraden van gejut plastic verkoopt voor de strijd tegen vervuiling van oceanen. Zijn bedrijf Charity Gifts was jarenlang eindverantwoordelijk voor de armbandjes en andere promotieartikelen van Pink Ribbon.

Dat zit zo. Reinoud sloot als directeur-eigenaar van Charity Gifts in juli 2014 een „donatie-overeenkomst” met Pink Ribbon. Het bedrijf van Reinoud ontwierp voor Pink Ribbon exclusief het promotiemateriaal, droeg zorg voor productie bij een door Pink Ribbon gewenste producent en was verantwoordelijk voor de distributie. Charity Gifts maakte alle kosten en behaalde ook winst. De logistiek werd uitbesteed aan het bedrijf van Koster. Ruwweg de helft van de verkoopopbrengst kwam ten goede aan Pink Ribbon.

Maar nadat ze bij KWF in 2017 hadden besloten geen zaken meer met Charity Gifts te doen, ontstond ruzie over de voorraad. KWF aanvaardde geen enkele verantwoordelijkheid voor de overgebleven spullen. Reinoud zag geen andere keuze dan de voorraad te vernietigen: als die op papier waardeloos is, is het nutteloos om de doorlopende kosten voor opslag te blijven ophoesten.

Dat kon Koster niet over zijn hart verkrijgen. Hij neemt het Pink Ribbon en KWF kwalijk dat ze zo omgaan gaan met hun geld. „Het is immoreel om dit weg te gooien. Al die memoblokjes en pennen kunnen ze op het kantoor van Pink Ribbon gebruiken. En al die andere producten hebben ook nog nut. Ga dan in het Antoni van Leeuwenhoek staan en deel ze uit. Er is niets mis met deze producten. De mensen die doneren, hebben het recht om te weten wat hier gebeurt.”

In de zomer van 2019, ruim een jaar vóór het gesprek in de loods, had Michiel Reinoud op zijn kantoor aan een lommerrijke laan in Hilversum aan NRC uitgelegd waar het conflict met de goededoelenorganisaties om draait. Pink Ribbon was toen al tweemaal naar de rechter gestapt om betalingen van Charity Gifts te eisen, voor de opbrengst van verkochte producten waar Pink Ribbon nog recht op had. Reinoud zei in het gesprek die schuld geenszins te betwisten, maar volgens hem heeft hij minstens even veel geld van het goededoelenfonds tegoed.

Reinoud stond niet te springen om aandacht voor zijn strijd in de media, maar wilde zich ook niet de mond laten snoeren omdat zijn zaak onder de rechter is – hij zat al jaren gevangen in dit gedoe en wist niet hoe lang het nog zou duren. Het samenwerkingsverband met Pink Ribbon had zich door al het geprocedeer ontpopt tot een bedreiging van zijn bedrijf.

Het conflict

Na tekenen van het contract met Pink Ribbon in 2014 lopen de zaken prima, denkt Reinoud. Pink Ribbon toont zich tevreden over de gang van zaken. De ondernemer uit Hilversum breidt het aantal landelijke verkooppunten uit. De drogisterijen van DA, de supermarkten van Jumbo en de kledingzaken van Hunkemöller gaan de geluksarmbandjes ook verkopen.

Nadat Pink Ribbon eind 2016 is opgegaan in het veel grotere KWF Kankerbestrijding, verandert de relatie. KWF, waar jaarlijks ruim 200 miljoen euro binnenkomt, wil kijken of ook andere bedrijven de armbandjes kunnen verkopen. De organisatie besteedt een nieuw contract aan en de opdracht gaat – voor Reinoud volledig onverwacht – naar een concurrent.

De ondernemer had dat niet zien aankomen, maar weet dat dit tot de gangbare bedrijfsrisico’s hoort. Met de afwijzing kan hij leven, alleen de reden krijgt Reinoud niet te horen, zegt hij. „Waarom werd ik plots aan de kant gezet? Natuurlijk wil je dat als ondernemer weten, je wil er ook van leren, maar KWF gaf geen reden. Sterker, zij hielden elk contact af.” KWF wil evenmin tegenover NRC op het conflict ingaan.

Dat gebrek aan contact met KWF is een probleem voor Reinoud, omdat hij nog een kwart miljoen producten voor Pink Ribbon op voorraad heeft, speciaal gemaakt voor de goededoelenorganisatie. In de overeenkomst met Pink Ribbon staat dat partijen overleg voeren over de voorraad bij beëindiging van de samenwerking. Maar wat Reinoud in de lente van 2017 ook probeert, contact blijkt onmogelijk. Tegelijkertijd mag hij niets meer onder de vlag van Pink Ribbon verkopen.

Pink Ribbon wordt KWF

Het complicerende voor Reinoud: Pink Ribbon gaat van de ene op de andere dag in KWF op, als een guppy in een walvis. De mensen met wie hij contact heeft, zijn van het toneel verdwenen. De stichting met een kleine 8 miljoen euro in kas draagt al haar schulden en bezittingen over en laat nauwelijks sporen na. In 2016 publiceerde Pink Ribbon nog een jaarverslag van 65 pagina’s met een uitgebreide financiële verantwoording. Het jaar erop blijven in het KWF-jaarverslag twee pagina’s toelichting op de organisatie over – met een magere financiële verantwoording en cijfers die niet aansluiten op het jaar ervoor. Stichting Pink Ribbon wordt een ‘label’, een stichting zonder inhoud.

Met wie moet Reinoud nu overleggen om de zaken af te handelen? De directeur van KWF die nu zijn aanspreekpunt is, geeft niet thuis. Zijn personele wisselingen de reden dat het hem niet lukt een afspraak te maken voor overleg? Uit correspondentie die NRC heeft ingezien, blijkt dat hij allerlei pogingen deed op een zakelijke manier uit elkaar te gaan. „KWF gedroeg zich ronduit vijandig. Ik wilde de zaak netjes afhandelen, de btw verrekenen, de voorraad overdragen.”

In plaats van met Reinoud te overleggen, sturen advocaten in opdracht van KWF een dreigbrief dat Charity Gifts per direct 272.000 euro moet betalen – opbrengsten van verkochte promotieartikelen. Twee raadsels voor Reinoud: ten eerste is KWF helemaal niet zijn contractpartner en ten tweede heeft hij minstens eenzelfde bedrag van Pink Ribbon tegoed, weet hij. Waarom doet KWF dit?

Kort geding

Op 1 juli 2017 wordt Charity Gifts door KWF gedagvaard in kort geding. De zitting duurt niet lang, want de rechter stelt vast dat KWF geen formele relatie heeft met Charity Gifts en adviseert KWF eerst eens een paar weekjes goed te bekijken wie formeel een rechtszaak aanspant. KWF krijgt ook het advies overleg te voeren.

Maar overleg tussen partijen haalt niets uit. „Wij onderhandelen niet”, zegt een van de KWF-directeuren volgens Reinoud.

KWF besluit dat alleen Pink Ribbon, inmiddels een spookstichting, zal procederen waarbij KWF de kosten draagt. Bij de Kamer van Koophandel wordt vlak voor de tweede zitting een nieuwe directeur van KWF als directeur van Pink Ribbon ingeschreven. De voorzieningenrechter kan de zaak daarom inhoudelijk behandelen en doet in de zomer van 2017 uitspraak: het risico van de voorraad armbandjes kan niet alleen bij het bedrijf van Reinoud liggen, dat is niet redelijk, en het is ook duidelijk dat Charity Gifts evengoed geld van Pink Ribbon krijgt. De procederende goededoelenstichting wordt veroordeeld in de proceskosten van Charity Gifts.

Dat is dan duidelijk, denkt Reinoud. Hij rekent nu op een zakelijke afhandeling, maar wederom houdt KWF de maanden erop contact af. Intussen worstelt Charity Gifts, een klein bedrijf met een paar werknemers, steeds meer met de kosten.

Zowel met KWF-directeur Michel Rudolphie, die eind 2017 plots vertrekt, als met zijn twee tijdelijke opvolgers lukt het Reinoud niet contact te krijgen. Maar als in 2018 een andere directie bij KWF aantreedt, ziet hij nieuwe kansen in gesprek te komen.

Michiel Reinoud probeert de nieuwe directeur telefonisch te spreken, maar zijn secretaresse verbindt hem niet door. Hij mag evenmin met de directeur mailen, dus stuurt Reinoud zijn uitnodiging voor een kopje koffie aan de secretaresse. Zijn voorstel: om „buiten advocaten en rechtbanken” tot een oplossing te komen, want nu verspillen beide organisaties onnodige energie en maken zij onnodige kosten.

Het secretariaat laat hierop weten dat alle communicatie via advocaten loopt. Het enige wat Reinoud rest is de secretaresse terug te mailen dat hij teleurgesteld is dat KWF „iedere vorm van overleg” blijft vermijden en dat hij hoopt dat zijn bericht wordt doorgegeven, zo blijkt uit e-mails.

Nieuwe rechtszaak

Het raadsel wordt alleen maar groter voor Reinoud wanneer hij met vrijwel dezelfde eis in een bodemprocedure wordt gedaagd. Het fonds wil geld van Reinoud en betwist dat die ook geld krijgt van KWF. Vreemd genoeg lijkt de procederende goededoelenorganisatie geen haast te hebben. Pink Ribbon vraagt tweemaal uitstel van de zaak aan en doet volgens Reinoud heel moeilijk bij het doorgeven van verhinderdata aan de rechtbank. „Zij procederen tegen mij, maar zijn ook steeds tijd aan het rekken. Ze willen mij uitroken”, zegt Reinoud. „Ze hopen dat mijn bedrijf voor die tijd failliet gaat.”

De rechter stelt vast dat Charity Gifts méér geld tegoed heeft van Pink Ribbon dan andersom

De rechter in de bodemprocedure is in mei vorig jaar glashelder. Die concludeert dat Pink Ribbon inderdaad geld krijgt van Charity Gifts, maar dat het bedrijf nog meer tegoed heeft van het goededoelenfonds. Reinoud heeft recht op 374.000 euro van Pink Ribbon, tegenover de 328.000 die Pink Ribbon van hem eist. Kortom, Charity Gifts heeft per saldo recht op geld van de goededoelenorganisatie in plaats van andersom. De rechter keurt het gedrag van Pink Ribbon af. De organisatie is tekortgeschoten door niet met Reinoud te overleggen.

Reinoud hoopt na de uitspraak in de bodemprocedure opnieuw dat hij eindelijk van het gedoe af is. Maar het KWF, dat de lege stichting bestiert, verandert zijn gedrag niet. Wéér houdt KWF overleg met Reinoud af. Die kan zijn zaak Charity Gifts nog moeilijk draaiende houden, en moet de activiteiten begin 2018 noodgedwongen staken. „Het is uitermate lastig om je voorraad te financieren als er zo’n claim van een paar ton boven het bedrijf blijft hangen.”

KWF tekent begin dit jaar hoger beroep aan met ruwweg dezelfde eis. Strekking: wij krijgen drie ton van Reinoud, overleg met hem na het afscheid was helemaal niet nodig en de voorraad is niet ons probleem, maar het zijne.

Onderhandelen

Alleen, het vreemde is: tegelijkertijd probeert KWF begin dit jaar te schikken met Reinoud waarbij zij hém geld bieden in plaats van andersom. Het eerste voorstel komt op 10 januari. Pink Ribbon biedt aan 12.500 euro te betalen en de zaak daarmee af te doen. Voor Reinoud is het geen optie meer: hij heeft inmiddels meer dan 130.000 euro aan advocaatkosten betaald en is boos over het „machtsmisbruik” van KWF. Het is voor hem een principekwestie geworden.

Loven en bieden volgt daarna in hoog tempo. In februari komt Pink Ribbon terug met 20.000 euro, even later met 27.500 euro. Op 6 maart, vlak voordat het hoger beroep formeel moet worden ingesteld, volgt het aanbod van KWF 37.500 aan Reinoud te betalen terwijl de goededoelenorganisatie bij de rechter bijna het tienvoudige van hem eist. KWF weigert commentaar.

Reinoud twijfelt even, maar hij kan niet leven met de belangrijkste voorwaarde aan de schikking: er mag geen ruchtbaarheid worden gegeven aan de overeenkomst, partijen mogen geen negatieve uitlatingen over elkaar doen én Charity Gifts mag geen reclame maken met het feit dat het in het verleden voor Pink Ribbon heeft gewerkt.

Reinoud ervaart dat als zwijggeld, zegt hij, zwijggeld dat knevelt. Bovendien vindt hij het belachelijk dat zijn kleine bedrijf er geen reclame mee mag maken dat het voor Pink Ribbon landelijk de merchandise regelde. Dus heeft hij besloten er niet op in te gaan.

De zitting volgt naar verwachting in december. Voordat het hof uitspraak heeft gedaan, is het al diep in 2021, verwacht zijn advocaat – vijf jaar nadat KWF de banden verbrak.

In Almere wijst Bart Koster in zijn loods naar de rij pallets: „Gedoneerd geld moet je goed aanwenden. Daarmee moet je niet een juridische strijd gaan voeren om je eigen fouten en incompetentie mee te maskeren.” Zijn vertrouwen in KWF is geknakt.

Koster werft privé ook zelf voor goede doelen. Hij is actief voor de Alzheimer Stichting en hij liep een paar keer de Alpe d’Huez op om geld op te halen voor het KWF. Maar dat zal hij nooit meer doen. „Ik ga niet weer sponsors vragen mij te betalen om die berg op te lopen of te fietsen. En dan zeker zeggen dat al het geld naar de strijd tegen kanker gaat? Dat kan ik niet met droge ogen beweren. Mensen moeten weten waar het geld van KWF ook naartoe gaat.”

Reactie KWF en Pink Ribbon NRC heeft uitgebreid contact gehad met KWF en de voormalige raad van toezicht van Pink Ribbon over de manier waarop Pink Ribbon is opgegaan in de goededoelenorganisatie, mede doordat antwoorden van KWF steeds wijzigden. NRC heeft in drie rondes schriftelijke vragen gesteld en er is eenmaal overleg gevoerd op het kantoor van KWF met een manager van de financiële afdeling in aanwezigheid van een woordvoerder. De organisatie kan desgevraagd niet vertellen hoeveel zij jaarlijks uitgeeft aan juridische bijstand. KWF weigert te zeggen hoeveel het aan rechtszaken uitgeeft, maar benadrukt dat „een civielrechtelijk of bestuursrechtelijk geschil voor KWF uitzonderlijk” is. „KWF is zeer terughoudend als het gaat om een gang naar de rechter, maar we verdedigen ons indien nodig.” KWF meldde tot voor kort de rechtszaak niet in zijn jaarverslag omdat een eventuele claim of tegenvaller van 3 ton „niet materieel” is voor een organisatie met jaarlijks meer dan 200 miljoen euro inkomsten. Tegelijkertijd noemt KWF het bedrag waar ruzie over is „aanzienlijk”. Over de rechtszaak wil KWF inhoudelijk niets meer loslaten dan dat KWF vindt dat het recht heeft op een bedrag van Charity Gifts. „Wij zijn een rechtsgang gestart, omdat wij een aanzienlijk bedrag tegoed hebben van leverancier Charity Gifts. Het bedrag dat wij tegoed hebben, is bestemd voor borstkankeronderzoek. Vervolgens is er een tegenvordering door Charity Gifts gedaan. Het is nu aan de rechter om hier een oordeel over te vellen.” KWF wenst geen toelichting te geven op de bedragen die aan Charity Gifts zijn geboden om te schikken en de voorwaarden tot geheimhouding die daaraan zijn gesteld of op de beschuldiging dat KWF tijd rekt in de procedure.

