De insulinepomp die zelf meet en spuit

Maaike Helmer (42) doopte haar eerste algoritmegestuurde insulinepomp in 2018 Pompy de Robodoll. Die naam maakte het eenvoudiger om het algoritme te gaan zien als een partner in haar leven. Zoals Willeke Alberti zingt in de begintune van de jaren 80-televisieserie over de gelijknamige robot: „Samen zijn, is samen lachen, samen huilen.” Haar welzijn werd vanaf nu bepaald door het algoritme, en ze moest deze nieuwe partner ook de ruimte geven om een fout te maken, alleen zo kon hij leren.

Helmer heeft diabetes type 1, net als 100.000 anderen in Nederland. Haar immuunsysteem valt de cellen in de alvleesklier aan die insuline maken, het hormoon dat ervoor zorgt dat lichaamscellen glucose uit het bloed opnemen. Niet te verwarren met type 2, waarbij insuline wel wordt aanmaakt maar niet goed wordt opgenomen.

Twintig jaar lang moest Helmer acht à tien keer per dag vingerprikken om de glucosewaarde in haar bloed te meten en dan insuline spuiten, vertelt ze aan de keukentafel. Sinds ze een algoritmegestuurde insulinepomp heeft, voelt ze zich vele malen beter. De afgelopen maanden deed Helmer mee aan een pilot met de nieuwste algoritmische pomp van Medtronic.

Op eigen houtje

Met algoritmische insulinepompen is een nieuwe stap gezet in de behandeling van diabetes type 1. Het voortdurende vingerprikken en zelf insuline toedienen hoeft niet meer, het meten van de bloedglucose en de afgifte van insuline zijn nu met elkaar verbonden. Zonder veel tussenkomst van de gebruiker zorgt de pomp op eigen houtje voor heel precieze insulineafgifte. De eerste voorspellende pomp was in 2017 beschikbaar voor diabetespatiënten, elke een á twee jaar verschijnen er verbeterde varianten. De kunstmatige alvleesklier is in zicht.

Lange tijd was diabetes type 1 een doodvonnis. Zonder insuline kunnen lichaamscellen niet aan energie komen, een patiënt raakt in coma en sterft. In 1921 werd voor het eerst insuline geïsoleerd uit dieren en een paar jaar later konden patiënten zelf de glucosewaarde van hun bloed regelen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is. In een gezond lichaam maakt de alvleesklier voortdurend en in kleine beetjes insuline aan. Heel precies afgestemd op wat er in het lichaam gebeurt. Onder meer voeding, beweging, temperatuur en stress hebben invloed op hoeveel insuline er nodig is. Een normale bloedsuikerspiegel laveert tussen de vier en acht millimol glucose per liter bloed. Bij een hogere of lagere waarde kunnen patiënten zich flink ziek voelen. Ernstiger is dat een patiënt in coma kan raken en op lange termijn grote kans heeft op hart- en vaatziekten.

„Vergelijk het met rijden op een smal bergweggetje”, zegt Henk-Jan Aanstoot, diabetoloog en kinderarts bij kliniek Diabeter. Aanstoot doet ook onderzoek en begeleidde de pilot met de pomp van Medtronic waar Helmer aan deelnam. „Zo’n weggetje is kronkelig, je moet voortdurend je aandacht erbij hebben en bijsturen. Aan de linkerkant van de weg ligt wat wij een hyper noemen, een te hoge suikerwaarde. Als je steeds tegen die bergwand aan schampt dan minder je vaart en op lange termijn heb je schade aan je auto: een grote kans op hart- en vaatziekten. Aan de rechterkant ligt de hypo, een te lage suikerwaarde. Als je daar door de vangrail schiet kun je in een ravijn terechtkomen: in coma raken. Dat kan vrij plotseling gaan.”

Voortdurend kleine stootjes

De behandeling van diabetes is erop gericht om de bloedsuikerspiegel tussen de vier en acht millimol te houden. „Tot de jaren zestig werd gekeken hoe de behandeling eenvoudiger kon”, vertelt Aanstoot. „Slechts twee keer per dag insuline spuiten was makkelijk voor de patiënt, was de gedachte.” Maar dat is een heel andere benadering dan de natuur kiest, met voortdurend kleine stootjes insuline. „Dat bleek dus ook niet helemaal goed te gaan. De langetermijngevolgen van hoge bloedwaarden werden ook steeds duidelijker. In de jaren zeventig werd gezegd: probeer de natuur na te bootsen. Niet minder spuiten, maar vaker spuiten, meebewegen met de dag. Er kwamen verschillende typen insulines, snellere en langzamere, om zo precies mogelijk te zijn.”

Illustratie Pepijn Barnard

Maar om goed bij te sturen moet je weten hoe het met de glucosewaarde in je bloed gesteld is. „In eerste instantie keken we een paar keer per week naar de suikerwaarden in de urine van patiënten”, vertelt Aanstoot. „Eind jaren zeventig, begin jaren tachtig werd het al preciezer. Toen kwamen de bloedstrips, waarmee je met een druppel bloed zelf kon kijken wat de waarden waren.” Inmiddels wordt er bijna continu gemeten. „Je hebt sensoren die mensen bijvoorbeeld in hun bovenarm hebben zitten, en waar ze met hun telefoon langs gaan en meteen hun waarde kunnen aflezen.”

Voor Helmer betekende de diagnose diabetes type 1 die ze twintig jaar geleden kreeg, dat ze er een baan bij kreeg. Een stomme baan, in tegenstelling tot haar echte baan waar ze veel plezier in heeft – ze is journalist en uitgever. Nadenken wanneer ze ging eten of bewegen, bij elke maaltijd of tussendoortje de koolhydraten berekenen, bloedwaarden meten, insuline spuiten. Elke nacht wakker om te eten of te spuiten. En altijd spullen meeslepen.

Continue inspanning

Ze wist zichzelf met continue inspanning de helft van de tijd in range te houden. De andere helft van de tijd had ze een te hoge of te lage glucosewaarde. Meestal lager, haar lichaam bleek lastig te regelen en soms had ze drie keer op een dag een hypo. „Ik ben weleens voor de deur van de supermarkt op de grond gaan zitten omdat mijn bloedwaarde onder de twee zat. Dan ga je richting een comateuze waarde”, vertelt ze. „Ik bleef druivensuikers eten, hopen dat ik niet out ging. Het kwam gelukkig goed, maar het was heel beangstigend.”

De diabetesbehandeling zit nu in een stroomversnelling. „De pompen die nu volop in ontwikkeling zijn, werken in een gesloten systeem”, zegt Aanstoot. „Er waren al allerlei soorten insulines en pompen en we konden steeds beter meten. Rond 2015 werd een pomp voor het eerst gekoppeld aan een glucosesensor. Hij kon toen stoppen met insuline geven als de bloedsuiker te laag werd. Een jaar later kwamen versies die dertig minuten vooruit konden kijken en daarop inspelen”, zegt Aanstoot. Elke een tot twee jaar verschijnen er pompen die weer iets meer kunnen. „Daarna konden ze datzelfde ook aan de hoge kant. En nu kunnen ze behalve basisinsuline ook snelle shots insuline, bolussen, geven.”

Bescheiden piepjes

De nieuwe pomp die Helmer gebruikt meet elke vijf minuten haar bloedglucose. Die waarde combineert hij met de waardes van de voorgaande vier dagen en de voorgaande uren en minuten. „Het algoritme schat in: als ik zo doorga, dan zit ik over een minuut of tien daar. En als ik bijstuur dan kom ik daar uit”, legt Aanstoot uit. Gaat de bloedwaarde richting de bovengrens dan geeft hij een extra shot insuline, een bolus. Buigt de lijn af naar beneden dan stopt de insulineafgifte. „Maar het kan gebeuren dat de glucosewaarde snel omhoog gaat omdat je bijvoorbeeld stress hebt. Daar reageert de pomp op. Als de stress stopt, dan schiet de glucosewaarde weer naar beneden. Dan moet de pomp zich heel snel corrigeren. Dat kan hij ook, maar het gaat nog niet perfect. Gemiddeld zitten gebruikers met deze pomp 85 procent van de tijd binnen de juiste glucosewaarden.”

Aan de keukentafel bij Helmer klinken bescheiden piepjes. De pomp geeft aan dat hij een extra shotje insuline gaat geven. Helmer hoeft niet te reageren, dit alarm is ter attentie. Ze haalt de pomp tevoorschijn. Vandaag zit ze op 98 procent time in range, zeggen grote cijfers op het display. „Ik ben vandaag bijna een normaal mens.” Als ze verder klikt is een grafiekje van de afgelopen 24 uur met daarin een op- en neergaand, voornamelijk groen lijntje te zien. En één rood piekje, waar haar bloedwaarde iets boven de grenswaarde is gekomen. Aan de pomp zit een slangetje voor de insuline, die met een teflon naaldje haar buik in gaat. Ook zit er een ‘schelp’ op haar buik geplakt, de sensor, en ook daar gaat een naaldje haar buik in, om constant haar bloedwaarde te meten.

Algoritmische insulinepomp van Medtronic

De pomp werkt niet volledig op eigen houtje. Regelmatig gaan er piepjes die wel actie vereisen: twee keer per dag wil de pomp dubbelchecken of hij goed zit en moet Helmer bloed prikken om te kalibreren. Ook voert ze bij een maaltijd nog steeds in hoeveel koolhydraten ze gaat eten. „We doen het samen. Hij helpt mij en ik help hem”, zegt Helmer. Maar ze hoeft veel minder beslissingen te nemen over haar doen en laten dan voorheen.

Een algoritmegestuurde pomp is niet voor iedereen een uitkomst, denkt Helmer. „Het is een persoonlijke ziekte. Voor mij was het lastig dat ik hypo’s niet voelde aankomen, dat maakt dat ik op de handmatige manier lang niet altijd goed zat. Dat heeft niet iedereen.” Een patiënt moet het aandurven om het stuur uit handen te geven. „Je moet op je handen kunnen zitten en de pomp niet voortdurend willen bijsturen. Mijn eerste ervaringen waren heel ontnuchterend. Dat algoritme kon in twee dagen wat mij in twintig jaar niet is gelukt.”

Slangetjes in het lichaam

Er zijn meer bezwaren, hoort Aanstoot van zijn patiënten. „Niet iedereen vindt het fijn dat er gegevens over je doen en laten, af te leiden uit je glucosewaarden, verzameld worden. Het algoritme heeft die input nodig. Die worden ook doorgestuurd naar het ziekenhuis zodat wij kunnen monitoren. Dat wil niet iedereen.” Ook moeten patiënten erop durven vertrouwen dat de fabrikant de pomp goed beveiligt tegen hackers. En niet iedereen wil permanent slangetjes in zijn lichaam hebben.

„De nieuwe insulinepomp van Medtronic – die inmiddels voor alle patiënten op de markt is, al worden zulke pompen niet vergoed door verzekeraars – is nu top of the line, maar er wordt ook door andere fabrikanten volop aan gewerkt”, zegt Aanstoot. „Door Tandem Diabetes Care en Insulet bijvoorbeeld, die gebruiken allebei een sensor die langer kan blijven zitten en die niet gekalibreerd hoeft te worden. In Nederland is er het bedrijf Inreda Diabetic. Hun pomp werkt met twee hormonen. Naast insuline ook het hormoon glucagon dat ingrijpt als je glucosewaarde te laag wordt. Daar wordt nu uitgebreid onderzoek mee gedaan en de resultaten tot nu toe zijn heel goed. Er is straks een scala aan pompen waaruit patiënten kunnen kiezen wat het beste bij ze past.”

De pomp van het Nederlanse Inreda is om nog een andere reden bijzonder: de drijvende kracht erachter is Robin Koops, een werktuigbouwkundige met diabetes die zelf ging knutselen aan een algoritmische insulinepomp. Er zijn meer zelfknutselaars, die zich verzamelen onder de hashtag #wearenotwaiting. Ze willen niet wachten op de relatief trage ontwikkelingen bij fabrikanten en maken hun persoonlijke algoritmische pomp met behulp van opensourcesoftware zoals OpenAPS – APS staat voor automatic pancreas system. „Er zijn bijvoorbeeld mensen die nachtdiensten hebben en die merken dat hun insulinebehoefte in de nacht anders is dan overdag”, zegt Aanstoot. „Dat verschil hebben ze omgezet in software. De one size fits all-apparaten die de industrie maakt kunnen nog niet omgaan met zulke bijzonderheden. Dat zelfknutselaars die mogelijkheden laten zien helpt ook om de brede technologie verder te brengen.”

„We gaan met deze algoritmische pompen richting technische genezing”, zegt Aanstoot. „Je zag het bij Maaike, die zit regelmatig de hele dag binnen de normale bandbreedte.” En de pompen zullen geavanceerder worden, denkt Aanstoot. „De hormonen zullen verder geoptimaliseerd worden, sensoren zullen nog beter worden. Misschien komen er parameters bij, temperatuur of hartslag of zelfs locatiegegevens. De komende drie tot vijf jaar zullen weer een paar grote stappen worden gezet.”

Betacellen duiken onder

Ondertussen wordt er ook nog altijd onderzoek gedaan om diabetes type 1 ‘medisch’ te genezen. Kan voorkomen worden dat het immuunsysteem de insulineproducerende betacellen aanvalt? En kunnen die cellen vervolgens weer insuline gaan produceren? „Inmiddels is bijvoorbeeld bekend dat een deel van de betacellen ‘onderduikt’. Ze zijn er nog wel, maar ze doen niks”, zegt Aanstoot. „Heel lang werd aangenomen dat die cellen er niet meer waren.”

Tot deze grote vragen zijn opgelost, zullen patiënten het van de ontwikkelingen in insulinepompen moeten hebben.

Ik leid nu bijna een normaal leven Maaike Helmer heeft diabetes

Helmer wil niet meer terug naar de vorige versie van de pomp, laat staan terug naar zelf spuiten. Haar lichaam is nu zo gewend aan normale bloedwaarden dat ze zich veel zieker voelt als ze nu toch een hypo heeft. „Ik kán eigenlijk niet meer terug.” Ze is afhankelijk geworden van het algoritme, constateert ze. Is dat niet beangstigend? „Ik vertrouw deze pomp volkomen. Hij doet het echt beter dan ik ooit zou kunnen. In die zin vind ik de afhankelijkheid niet vervelend. Maar mijn grootste angst is om het algoritme kwijt te raken.”

„Ik leid nu bijna een normaal leven. Als ik nu terugkijk naar hoe mijn leven een paar jaar geleden was dan vind ik dat wel verdrietig. Vergelijk het met een vis. Die weet niet dat hij in een kom zwemt. Ik zat ook in een vissenkom. Ik wist niet beter. Maar nu zwem ik in de zee. En ik kwam erachter: iedereen zwom al die tijd al in de zee. Ik zou het vreselijk vinden als ik weer de kom in moest. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld met diabetes type 1 als nu.”