Al 20 jaar wonen we naast een meisjesstudentenhuis in de Leidse binnenstad. Nooit eerder was het zo stil als tijdens de eerste coronaperiode. Nu is dat anders, het grootste deel van de bewoners is thuis en dat is goed te horen.

Afgelopen weekend was het weer flink raak, maar anders dan anders. Geen muziek, wel gezang en veel kreten houden ons uit de slaap. Het wordt later en later, maar omdat sociëteit en kroegen dicht zijn, laten we het gaan.

Als ik de dag erna de overlast alsnog meldt, volgt er een reactie van ongeloof: „Maar we hebben een silent disco gekocht!”

