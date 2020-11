Britse adviseur Cummings vertrekt niet direct, maar einde van het jaar

Dominic Cummings, de rechterhand van de Britse premier Boris Johnson, stapt eind dit jaar op, en niet eerder. Dat zegt de politiek strateeg vrijdag in reactie op speculaties over zijn aanstaande vertrek, waarover Britse media donderdagavond berichtten. Cummings zei tegen de omroep BBC dat hij niet van plan is direct ontslag te nemen. Hij houdt zich naar eigen zeggen aan een voornemen dat hij in januari bekendmaakte op zijn blog: hij wil tegen de Kerst van 2020 „grotendeels overbodig” zijn voor het reilen en zeilen van Johnsons regering.

Politiek commentatoren vermoedden dat Cummings wilde vertrekken omdat zijn politieke geestverwant Lee Cain, eerder hoofd communicatie van de premier, werd gepasseerd voor een andere toppositie en ontslag nam. Cummings en Cain werkten nauw samen in de Brexit-campagne Vote Leave en zijn beiden al jarenlang belangrijke bondgenoten van premier Johnson. Cain zou zijn vertrekken door de opgelopen spanningen aan Downing Street. Britse media schrijven al langer dat de aanhoudende coronacrisis en de naderende Brexit voor onzekerheid en spanningen zorgen bij de Britse regering.

Cummings kwam eerder dit jaar al eens in opspraak: in mei bleek dat hij honderden kilometers had gereisd tussen Londen en Noord-Engeland terwijl, in de toen geldende lockdown, alleen beperkte, noodzakelijke reizen waren toegestaan. Toen weigerde de topadviseur op te stappen en bleef Johnson achter hem staan.

Lees ook deze analyse: Johnsons adviseur Cummings vond dat de strenge lockdown niet voor hem gold