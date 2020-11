Britse moordenaar ‘Yorkshire Ripper’ in gevangenschap overleden

Peter Sutcliffe, de beruchte seriemoordenaar die door de Britse pers werd gedoopt tot de Yorkshire Ripper, is vrijdag overleden. Dat heeft de Britse overheidsdienst, die toezicht houdt op het gevangeniswezen, bekendgemaakt. Volgens de autoriteiten was bij de 74-jarige man Covid-19 vastgesteld en leed hij bovendien aan onderliggende aandoeningen. De BBC meldt dat hij weigerde behandeld te worden aan Covid-19.

Vijf jaar lang, tussen 1975 en 1980, vermoordde Sutcliffe zeker dertien vrouwen. Zijn dodelijke slachtoffers, die hij doodsloeg of neerstak, waren tussen de zestien en 47 jaar oud. De vrouwen, onder wie veel prostituees, verminkte hij met hamers of andere gereedschappen. De jongste vrouw die hij belaagde was een meisje van veertien - zij overleefde zijn aanval in 1975.

Sutcliffe was vooral actief in het graafschap Yorkshire, in het noorden van Engeland. Zijn daden veroorzaakten grote angst onder vrouwen in de regio en er was veel kritiek op het optreden van de politie. Rechercheurs spraken tijdens het onderzoek negen keer met de man, maar die wist meermaals te voorkomen dat hij werd gearresteerd. Toen hij uiteindelijk werd opgepakt, zat er een prostituee bij hem in de auto.

De seriemoordenaar bekende schuld aan dertien moorden en zeven pogingen tot moord. De gruweldaden zouden hem naar eigen zeggen zijn ingegeven door God. Hij werd in 1981 veroordeeld tot twintig keer levenslang en zat voor de rest van zijn leven vast, eerst in een zwaarbeveiligd psychiatrisch ziekenhuis en daarna in een gevangenis. Op latere leeftijd werd bij hem paranoïde schizofrenie vastgesteld.