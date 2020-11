Betrouwbare informatie over conflict in Ethiopië is schaars

Het conflict in Ethiopië is al bijna negen dagen bezig als er een ooggetuigenverslag binnenkomt. „Ik weet niet waar mijn familie nu is”, zegt de Ethiopische Filimon telefonisch tegen persbureau AP. Met dertig anderen is hij na een dag lopen de grens met Soedan overgestoken, maar zonder zijn vrouw en kinderen van 5 en 2 jaar. Die zijn achtergebleven in Ethiopië, of ze maken deel uit van de groeiende menigte van 14.500 vluchtelingen – waarvan de helft kinderen – die Soedan inmiddels hebben bereikt. Sommigen zeggen te zijn gevlucht voor bombardementen, anderen voor artillerievuur.

De 30-jarige politieagent gaf een van de eerste getuigenverklaringen over de uitbraak van een burgeroorlog die verwoestende humanitaire gevolgen dreigt te krijgen. Hulporganisaties in Soedan bereiden zich voor op minimaal 100.000 vluchtelingen.

Al ruim een week wordt er gevochten in de Tigray-regio, in het noordoosten van Ethiopië, tussen het Tigray People’s Liberation Front (TPLF) en het federale leger. Vorige week voerde de Ethiopische regering luchtaanvallen uit op militaire doelen van het TPLF, nadat dat wapens zou hebben gestolen bij een aanval op een militaire basis. De staatsomroep Fana meldt dat het leger sinds het begin van het offensief 550 ‘extremisten’ heeft gedood. Het is niet bekend hoeveel slachtoffers er aan de kant van het leger zijn gevallen.

Eigen verkiezingen

De spanning tussen de lokale en nationale machthebbers bestaat al veel langer. Tigray organiseerde onlangs nog eigen verkiezingen, wat de premier „een provocatie” noemde.

De mensenrechtencommissaris van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, uitte vrijdag haar zorgen over schending van mensenrechten. „Het risico bestaat dat deze situatie volledig uit de hand loopt, wat leidt tot zware verliezen en vernietiging, evenals massale verplaatsingen binnen Ethiopië zelf en over de grenzen heen”, zei ze in een verklaring.

Ondertussen komt informatie mondjesmaat en met veel vertraging naar buiten. De regering van Abiy Ahmed heeft de noodtoestand uitgeroepen. Prominente journalisten in Ethiopië zijn opgepakt, en telecommunicatie en internet in de Tigray-regio zijn afgesloten, waardoor het bijna onmogelijk is om te weten wat zich daar precies afspeelt.

Zo werd pas donderdag duidelijk dat maandagnacht tientallen en mogelijk zelfs honderden arbeiders met messen en machetes zijn vermoord in de Tigrese plaats May Cadera, aldus Amnesty International op basis van eigen onderzoek.

De mensenrechtenorganisatie bestudeerde en verifieerde „gruwelijk” foto- en videomateriaal van lichamen na het bloedbad waarbij „een heel groot aantal burgers” is omgekomen. De slachtoffers zijn Amharen, die een etnische minderheid vormen in het gebied. Het lijkt te gaan om seizoenswerkers „die op geen enkele manier betrokken waren bij het militaire offensief in de regio.”

De daders kon Amnesty nog niet meteen aanwijzen, maar de organisatie citeert lokale bronnen die stellen dat het TPLF het dorp uitmoordde toen dat dreigde te worden binnengevallen door het regeringsleger.

De strijd in Ethiopië kan uitlopen in een ernstig etnisch conflict. „De Ethiopische autoriteiten moeten deze flagrante aanval op burgers onmiddellijk, grondig, onpartijdig en effectief onderzoeken en de verantwoordelijken voor het gerecht brengen in een eerlijk proces”, zei Deprose Muchena, die Amnesty leidt in Oost- en Zuidelijk Afrika. Donderdagavond zei de Ethiopische premier op sociale media dat „het westelijke deel van de Tigray-regio is bevrijd”. Het leger zou volgens hem humanitaire hulp en voedsel aan de bevolking geven. Of dat klopt, kan niet worden bevestigd.

Herstellen van de rechtsorde

De kiem voor het conflict in Tigray werd gelegd toen premier Abiy Ahmed twee jaar geleden de macht overnam. Een kwart eeuw hadden Tigreeërs het regime gedomineerd. De spanning kwam tot uitbarsting toen de Tigrese autoriteiten Abiy Ahmed niet meer als nationale leider zeiden te erkennen, omdat hij wegens corona verkiezingen uitstelde en zijn mandaat verlopen zou zijn.

De Ethiopische premier noemt het geweld een ‘korte operatie’ die de rechtsorde moet herstellen in de Tigray-regio, zei een Ethiopische diplomaat vrijdag tegen NRC. „Het is een kliek in het TPLF die aangepakt zou moeten worden en niet de Tigreeërs zelf.”

Ondertussen verslechtert de situatie van de lokale bevolking met de dag. In de regio is een gebrek aan meel, water en brandstof. Donderdag zei TLPF-leider Debretsion Gebremichael dat een stroomopwekkende dam tijdens een luchtaanval was beschadigd, waardoor de elektriciteitsvoorziening in de regio werd onderbroken. De Ethiopische regering ontkent dat bericht.

Het gebrek aan echte informatie leidt tot nepnieuws. Online worden gemanipuleerde foto’s gedeeld over het conflict. Volgens de BBC hebben honderden Facebook-gebruikers een foto gedeeld waarop te zien zou zijn dat een Ethiopisch militair vliegtuig is neergehaald. Maar die foto werd in 2018 ook al verspreid door een Iraanse tv-zender, toen als een Saoedisch gevechtsvliegtuig dat in Jemen was neergeschoten.