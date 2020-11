Beijing feliciteert Joe Biden alsnog, ‘respecteert keuze Amerikaanse volk’

China heeft Joe Biden alsnog gefeliciteerd met zijn winst bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, melden verschillende internationale persbureaus vrijdag. Dat gebeurt bijna een week nadat de Democratische kandidaat door verschillende landelijke media en persbureaus is uitgeroepen tot president.

„We respecteren de keuze van het Amerikaanse volk”, zei een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag tegen verslaggevers. Ook toekomstig vicepresident Kamala Harris is gefeliciteerd. Hoewel veel staatshoofden de verkiezingsuitslag afgelopen week publiekelijk erkenden, bleef een reactie vanuit China tot nu toe uit. De zegsman van het ministerie gaf in zijn reactie geen reden voor die vertraging maar zei ervan uit te gaan dat „het resultaat zal worden bevestigd volgens de Amerikaanse wetten en procedures”. President Trump zelf weigert vooralsnog zijn verlies te erkennen en stelt steevast dat er sprake is van grootschalige stembusfraude. Daarvoor is overigens geen bewijs.

De relatie tussen de Verenigde Staten en China is onder de regering-Trump bekoeld. Vanwege China’s handelsoverschot en ambities op het gebied van technologie legden de VS Chinese bedrijven talloze exportbeperkingen en andere sancties op, die door Beijing vervolgens met soortgelijke maatregelen werden beantwoord. Of de gespannen relatie onder Biden gaat verbeteren, is de vraag.

Tijdens zijn verkiezingscampagne noemde de Democratische kandidaat de Chinese president Xi Jinping een „misdadiger” en hekelde hij zijn gebrek aan democratische waarden. Toch lieten experts aan Chinese kant zich in de Chinese krant Global Times onlangs voorzichtig optimistisch uit over de relatie met de VS. „Biden zal een gematigder en een meer volwassen koers varen als het gaat om buitenlandse zaken”, zei Jin Cangrong, expert internationale relaties aan de Renmin Universiteit in Beijing.

