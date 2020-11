Beerdiertje kan tegen uv

Lichtgevend nieuws te over deze week: eerder al berichtten we in NRC over het gloeiende ijs van Europamaan Jupiter en het lichtgevende vogelbekdier, en nu is daar het glow-in-the-dark beerdiertje.

Naam: beerdiertje Wetenschappelijke naam: Hypsibius exemplaris of Hypsibius dujardini Leefplek: hoofdzakelijk in zoetwatermeren, rivieren en stroomjes (H. dujardini) of in laboratoria (H. exemplaris). Lengte: 1 mm Uiterlijk: plomp, compact lijf, acht poten met klauwtjes, ronde zuigmond Drinkt: vocht uit algen Opvallend: in 2018 is het volledige genoom van Hypsibius dujardini in kaart gebracht.

De microscopisch kleine beerdiertjes zijn sowieso al beroemd vanwege hun vermogen om te overleven in extreme milieus (zelfs in de ruimte). Nu blijkt een bepaald geslacht binnen die familie, Paramacrobiotus, door een natuurlijk ‘schild’ van fluorescentie uitzonderlijk goed tegen schadelijke uv-straling te kunnen. Een ander beerdiertjesgeslacht, Hypsibius, kent die uv-resistentie niet. Maar opvallend genoeg, zo beschrijven Indiase onderzoekers in Biology Letters, raken deze diertjes ook beschermd als ze ingesmeerd worden met een extract van hun gemalen collega’s.