Artikel 23 uitgelegd

Terug van eigenlijk nooit echt weggeweest: de discussie over grondwetsartikel 23 - dat onder andere de vrijheid van onderwijs regelt. Het debat daarover komt en gaat. De meest recente opleving is in gang gezet door Arie Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs.

In deze aflevering van Haagse Zaken ontleedt Mirjam Remie de uitspraak van de minister. Je hoort wat deze betekent en waarom zowel politici als burgers er boos over werden. Folkert Jensma legt je uit wat er nou precies in het grondwetsartikel staat, en hoe het tot stand is gekomen.