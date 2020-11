Angst voor langdurig conflict in Ethiopië

De militaire invasie in Ethiopië is nu al langer dan een week bezig. Iedere dag neemt de angst voor een langdurig conflict toe. Inmiddels hebben meer dan 14 duizend vluchtelingen veiligheid gezocht in buurland Soedan. Hulporganisaties in de regio kunnen de toestroom van vluchtelingen niet aan. Het uitgebroken conflict is de grootste uitdaging van Abiy Ahmed sinds hij in 2018 premier werd.