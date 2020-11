Absolute winst voor regeringspartij Aung San Suu Kyi in Myanmar

De partij van de Myanmarese regeringsleider Aung San Suu Kyi heeft een absolute meerderheid gehaald in het parlement en is daarmee de definitieve winnaar van de verkiezingen van vorige week. Dat melden internationale persbureaus vrijdag. Daarmee lijkt Suu Kyi onverminderd populair in Myanmar, ondanks een internationaal beschadigde reputatie vanwege de wrede behandeling van honderdduizenden Rohingya-moslims gedurende haar bewind.

42 van de in totaal 434 parlementszetels moeten nog verdeeld worden, maar bekend is nu al dat de Nationale Liga voor Democratie (NLD) van Suu Kyi er zeker 368 gewonnen heeft. Voor de absolute meerderheid zijn 322 zetels nodig. Een woordvoerder van Suu Kyi sprak van een „landslide-overwinning” en stelde een „regering van nationale eenheid” te willen vormen. Eerder deze week claimde de NLD de verkiezingswinst zelf al. Het waren de tweede democratische verkiezingen in het land sinds het einde van de militaire junta in Myanmar. Ook in 2015 won de partij van Suu Kyi ruim, toen kreeg de NLD zeker 79 procent van de verkiesbare zetels.

Sinds de stembusgang in 2015 kwam van Suu Kyi’s democratische beloften weinig terecht. Het vredesproces tussen verschillende etnische groeperingen die met elkaar in conflict zijn, kwam nagenoeg stil te liggen. Ook escaleerde de onderdrukking van Rohingya-moslims. Naar schatting werden duizenden Rohingya om het leven gebracht en vluchtten honderdduizenden de grens over. Velen van hen wonen in het grootste vluchtelingenkamp ter wereld, in Bangladesh. Met name in de staat Rakhine beging het Myanmarese leger veel wreedheden.

