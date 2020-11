Fotograaf Ad Nuis en auteur Arthur van…

Violist Nico Lammersen (54) poseerde op 15 november 1990 met zijn vrouw Nienke Lammersen-Van Deursen (51, germaniste) voor hun trouwfoto in het Jac. P. Thijssepark in Amstelveen.

„Feitelijk waren we nog ongetrouwd. Na de fotosessie volgden de huwelijksvoltrekking in het stadhuis en de kerkelijke inzegening. Wij kenden elkaar van een open dag op het Amsterdamse conservatorium, vijf jaar eerder. Ik deed eindexamen, woonde in Goor. Vanaf mijn zesde speelde ik viool; een mooie manier om mijn drukkigheid vorm te geven. Nienke speelde klavecimbel. Zo’n klein, mysterieus meisje: superspannend. We wisselden adressen uit en ik bezocht haar, inmiddels aangenomen op het Haags conservatorium, in Amstelveen. Tijdens een fietstocht door Twente stormde het flink: een goed voorteken. Zomer 1990, Nienke studeerde inmiddels Duits in Amsterdam, besloten we te gaan trouwen. We kregen twee kinderen. De jongste, Annelies, had een energiestofwisseling-stoornis. Zij overleed in 2011: een dolk in ons hart, maar een steen van onze maag. We koesterden de goede tijden. Vanaf 1998 was bekend dat Nienke aan MS leed. Het ging lang goed, maar uiteindelijk verhuisde zij naar een verzorgingstehuis. De ziekte zuigt energie. Die eerste rolstoel had ik graag het raam uit gegooid, maar dat hielp niet. Dus accepteerden wij het. En als ik nu deze foto zie dan zou ik nog steeds mijn jawoord geven, en Nienke ook: uit liefde én uit trouw. Wij kunnen bij elkaar terecht. Ik geniet van vioolspelen. Nienke schrijft haar familiegeschiedenis, gedeeltelijk in het Duits. Precies volgens ons levensmotto: je moet er wat van maken.”

Zelf in Opnieuw? Mail naar: Mail naar: opnieuweenfoto@gmail.com . Nuis en Van den Boogaard nemen contact op als uw foto ‘opnieuw’ wordt gemaakt.