12 Duitsers aangeklaagd voor beramen aanslagen op moskeeën

Twaalf Duitsers wilden aanslagen plegen op moskeeën volgens het Duitse Openbaar Ministerie (OM). Tegen de mannen zijn aanklachten ingediend voor lidmaatschap van een extreem-rechtse terroristische organisatie. Dat meldt de Frankfurter Allgemeine op basis van de aanklacht van het Duitse OM vrijdag. Ook spraken de verdachten over aanslagen op twee prominente politici van de Groenen.

Volgens de autoriteiten wilden de verdachten zoveel mogelijk moslims vermoorden en „een wig” tussen groepen in de samenleving drijven om zo omstandigheden voor een burgeroorlog uit te lokken. De verdachten, elf leden van een groep en één lid dat de groep steunde, kwamen regelmatig samen en stortten duizenden euro’s in een gezamenlijke pot om wapens te kopen. Concrete plannen hadden de mannen nog niet, maar ze spraken wel over gelijktijdige aanvallen op meerdere moskeeën.

In februari werden de verdachten bij invallen aangehouden. Een lid van de groep had contact opgenomen met de politie. Bij doorzoekingen vond de politie bij een aantal van de leden wapens en munitie. De verdachten zijn alle twaalf Duitse mannen tussen de 30 en 65 jaar oud. Een dertiende verdachte werd ook aangehouden, maar stierf in hechtenis. De autoriteiten gaan uit van zelfmoord.

Duitsland heeft al langer te kampen met extreem-rechts terrorisme. In februari werden in de Duitse stad Hanau tien mensen doodgeschoten door een extreemrechtse terrorist. Een jaar geleden werd de Duitse politicus Walter Lübcke vermoord door een verdachte afkomstig uit neonazistische kringen.