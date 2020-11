Welkom in een nieuw blog over de Amerikaanse presidentsverkiezingen

In dit blog brengt NRC het laatste nieuws over de stembusgang van afgelopen dinsdag die zaterdag zijn besluit kreeg: Alle grote nieuwszenders, kranten en persbureaus in de Verenigde Staten riepen Joe Biden uit als winnaar. Vanuit de hele wereld zijn de voormalig vicepresident en zijn running mate Kamala Harris al gefeliciteerd, op een paar staten na.

Hoewel het voor de uitslag niet meer uitmaakt, zal in de staat Georgia deze week nog worden begonnen met het met de hand hertellen van alle stemmen. Het verschil tussen het aantal stemmen voor de twee presidentskandidaten was er dusdanig klein dat Republikeinen hierom mochten vragen.

President Donald Trump wil vooralsnog van geen wijken weten en erkent de uitslag niet. Tijdens de verkiezingen is volgens hem op grote schaal gefraudeerd, hoewel hij voor die claim geen enkele vorm van bewijs leverde. Niettemin houdt Trump vol dat niet Biden, maar hij de winnaar is. „Deze verkiezingen zijn nog lang niet voorbij”, schreef hij aan zijn aanhangers.

