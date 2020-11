Waarheen moet Trump nu Twitter hem aanlijnt?

Ruim 24.000 keer. Zoveel tweets heeft president Trumps verstuurd sinds zijn beëdiging in 2017. Dat houdt de onafhankelijke website Trump Twitter Archive voor ons bij. Tot Trump was er geen politicus die zo gretig van de app gebruikmaakte. Als hij in januari het Witte Huis verlaat, nemen de Amerikaanse burgers ook afscheid van de eerste ‘twitteraar-in-chief’.

Voorganger Barack Obama liet het officiële account @POTUS (de afkorting voor de president van de VS) aanmaken, dat zou worden overgedragen aan de volgende regering. Dat account heeft zo’n 32 miljoen volgers – nog niet eens de helft van de meer dan 88 miljoen mensen die elke tweet van @realdonaldtrump in hun tijdlijn te zien krijgen. Dat volgersaantal is bijna verdubbeld tijdens zijn termijn. @POTUS wordt nu voornamelijk gebruikt om de berichten van Trumps persoonlijke account te retweeten. Zijn eigen vertrouwde publiek bereiken, dat was de reden dat Trump besloot zijn profiel aan te houden. „Weet je, het werkt - ik had gedacht dat ik minder zou twitteren, maar ik word zo onheus behandeld door de pers terwijl ik gewoon Twitter kan gebruiken”, zei hij destijds tegen de The Sunday Times.

Journalisten werden haast moedeloos van de verkondigingen die de president in de afgelopen vier jaar online deed, waarin zijzelf bovendien vaak werden weggezet als onbetrouwbare figuren en ‘fake news’. In het CNN-programma Reliable Sources, waar zondag de resultaten van de verkiezingen werden besproken, stelde een journalist: „Ik heb de notificaties zelfs uitgezet, het zijn er zo veel dat ze bijna niet meer effectief zijn.”

Daar zal Trump zelf het mee oneens zijn. Twitter is een onderdeel van zijn beleidsvoering. Hij schoffeerde meermaals, vaak in kapitalen met uitroeptekens, de rechtsgang, politieke tegenstanders en internationale ambtsgenoten. Ministers moesten via Twitter vernemen dat ze waren ontslagen – Defensieminister Mike Esper was deze week de laatste in een lange lijst.

Maar mogelijk komt er na januari 2021 een einde aan deze aanhoudende stroom. Trump verliest dan de uitzonderingspositie die Twitter aan hem toekent. Volgens Twitter zijn uitingen van politici van publiek belang, ook als het gaat om standpunten „die als controversieel kunnen worden beschouwd of uitnodigen tot debat en discussie”. Volgens het bedrijf moet het platform een plek bieden „waar mensen in het openbaar kunnen reageren op hun leiders en hen verantwoordelijk kunnen houden”. Politici met meer dan 100.000 volgers worden niet van het platform geweerd – tenzij ze richtlijnen over porno en het aanzetten tot geweld schenden.

Het sociale medium is in het tijdperk-Trump voor beproevingen gesteld. Twitter kwam in opspraak vanwege de rol in de verkiezingen van 2016 en de beschuldigingen van buitenlandse inmenging, via nepaccounts die desinformatie verspreidden. Trump wilde niets weten van onderzoeken hiernaar en wijdde boze tweets aan deze ‘HEKSENJACHT’. Maar Twitter zag zich, net als concurrent Facebook, genoodzaakt meer te doen aan controle. Zo plaatst het tegenwoordig disclaimers voor berichten die „mogelijk misleidend” zijn. En voor deze verkiezingen stelde het bedrijf strengere richtlijnen op voor het delen van politieke berichten. Gevolg: de afgelopen dagen werden veel Trumps tweets afgeschermd, met de waarschuwing dat de door hem gedeelde „bewering over stemfraude wordt betwist”. Hij lijkt nu een omweg te hebben gevonden door niet zozeer zelf iets te schrijven, maar meer video’s en nieuwsberichten over de vermeende fraude te retweeten.

Dat Trump na de inauguratie stil blijft, is onwaarschijnlijk. Amerikaanse media signaleerden eerder dit jaar een gezamenlijke verhuizing van voornamelijk conservatieve gebruikers naar het sociale medium Parler. Die netwerksite profileert zich als bastion voor het vrije woord, voor gebruikers die het idee hebben dat ze op de grote platforms worden gecensureerd. Tijdens de verkiezingscampagne opende Trumps team ook een account op de netwerksite, waar berichten niet worden gefactcheckt of langs richtlijnen worden gelegd. Na de aangekondigde winst van Joe Biden zouden honderdduizenden mensen, die eerder Trump en verwanten nauwlettend volgden, zich bij de app hebben ingeschreven.

