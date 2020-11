‘Biden krijgt geen toegang tot felicitaties buitenlandse regeringen’

Ronald Klain will serve President-Elect Biden as White House Chief of Staff. https://t.co/hERLdgML6n

Ron Klain’s deep, varied experience and capacity to work with people all across the political spectrum is precisely what I need in a White House chief of staff as we confront this moment of crisis and bring our country together again. https://t.co/s4XlAgMrxf

In 2014 was hij verantwoordelijk voor het beleid van het Witte Huis tijdens de ebola-uitbraak, een ervaring die van pas zou kunnen komen in de bestrijding tegen het coronavirus. In een verklaring schrijft Joe Biden: „Zijn ervaring en vermogen om met mensen uit het hele politieke spectrum samen te werken, is precies wat ik nodig heb”.

Toen Biden vicepresident was, was Ron Klain ook al zijn stafchef, een rol die hij ook vervulde toen Al Gore vicepresident was onder Bill Clinton. Verder werkte Klain als adviseur voor de presidentscampagne van Biden.

Republikeinse ministers in Arizona en Georgia weerspreken fraude

Twee Republikeinse ministers in Arizona en Georgia zeggen dat er geen signalen zijn rondom fraude bij de verkiezingen in hun staten. Bij een interview bij de zender Fox News zei Mark Brnovich, minister van Justitie van Arizona, dat het erop lijkt dat Joe Biden gaat winnen in de staat. Het zou betekenen dat voor het eerst in 24 jaar een Democraat in Arizona wint. Volgens Brnovich betekent die verrassende winst niet dat er fraude is gepleegd.

Volgens de laatste cijfers heeft Biden een voorsprong van zo’n 13.000 stemmen op Trump. De staat, goed voor elf kiesmannen, was eerder door persbureau AP en Fox News al aan Biden toegeschreven. Andere media, zoals The New York Times, hebben dat nog niet gedaan.

Een andere staat waar nog geen definitieve uitslag is, is Georgia. Op woensdag werd definitief bekend dat daar een handmatige hertelling komt omdat de marges tussen Trump en Biden zeer klein zijn. Biden zou de staat met 14.000 stemmen verschil hebben gewonnen. Brad Raffensperger, de minister van Binnenlandse Zaken van de staat, benadrukte in een interview met CNN dat er geen signalen van fraude zijn bij de verkiezingen in Georgia.

Een dag eerder hadden Kelly Loeffler en David Perdue, de Republikeinse senatoren voor Georgia, het aftreden geëist van Raffensperger, eveneens een Republikein. Volgens de twee senatoren zou er fraude zou zijn gepleegd in de staat, maar woensdag benadrukte Raffensperger het tweetal geen bewijs heeft aangeleverd voor hun fraudeclaims en dat hij niet zal aftreden.