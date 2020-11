Veel leden vinden de D66-lijst ‘niet jong en divers genoeg’

Een „sterke, diverse” mix van ervaringen en nieuwe talenten, noemde D66 de woensdag gepresenteerde kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar. Een groep leden ziet het iets anders: te weinig vernieuwing, te weinig kleur, te weinig jongeren. Ze willen de komende weken kandidaten hoger op de lijst proberen te krijgen. D66-leden kunnen tot 1 december stemmen over de lijst. Wie veel stemmen krijgt, komt hoger.

Jongerenafdeling Jonge Democraten wil daarom de komende weken „zeker één twintiger in de top twintig krijgen”, zegt hun persvoorlichter. Hij prijst de „diversiteit van de lijst”, maar mist verjonging. De komende weken gaan ze campagne voeren om onder meer zittend Kamerlid Rens Raemakers (29 jaar oud, plek 24) hoger op de lijst te krijgen.

Janarthanan Sundaram vindt de lijst juist niet divers genoeg. Met name de top tien van de conceptlijst vindt de voorzitter van het diversiteitsnetwerk, die zijn eigen kandidatuur introk, „te wit”. „Dit was behalve corona ook het jaar van de Black Lives Matter-protesten. Onze partij ging prominent naast de mensen in de protesten staan. Maar dat zien we onvoldoende terug op de lijst.” Gekleurde kandidaten op onder meer plek elf en negentien wil hij naar de top tien loodsen.

Teleurstelling over lijst is groot

Lijsttrekker Sigrid Kaag sprak de afgelopen tijd vaak over inclusief leiderschap en de noodzaak van diversiteit. „Door haar boodschap zijn de verwachtingen hooggespannen. Dat maakt de teleurstelling over de lijst groot”, aldus Sundaram. Volgens hem komt dat doordat de partijtop zélf niet divers genoeg is – daarbij wel negerend dat de kandidatencommissie twee biculturele leden had. Ook zouden meerdere gekleurde kandidaten zich hebben teruggetrokken uit onvrede over hun plek, namen wil hij niet noemen.

Tegelijkertijd zijn er óók kandidaten die denken dat ze lager op de lijst zijn gezet juist omdát ze man, heteroseksueel en wit zijn. Zij vinden juist dat ervaring ondergeschikt is gemaakt aan diversiteit, deels door Kaags wens om inclusiever te worden. Dat vermoeden hebben ook huidige Kamerleden die na de verkiezingen het Binnenhof verlaten omdat ze hebben bedankt voor een volgens hen te lage plek op de lijst. Een van hen constateert: „Je functioneren zegt dus niet iets over je plek op de lijst.”

Te weinig tijd gegund

In alle gevallen gaat het om Kamerleden die er pas één termijn op hebben zitten. Velen van hen vinden dat hun meer tijd gegund had moeten worden om zich te bewijzen. Van de lichting Kamerleden die sinds de verkiezingen van 2017 aantrad, blijven alleen Rob Jetten en Jan Paternotte zeker over. Monica den Boer vertrok eerder dit jaar al, mede door druk vanuit de fractietop, die haar niet goed genoeg vond. Maarten Groothuizen en Jessica van Eijs kandideerden zich niet voor een nieuwe termijn. En zes zittende Kamerleden werden op lagere plekken gezet – alleen Rens Raemakers en Marijke van Beukering hebben hun kandidatuur gehandhaafd.

Uit de onvrede over de lijst blijkt ook welke verwachtingen D66’ers momenteel hebben van de komende verkiezingen: dat de partij zetels gaat verliezen. Met name de eerste vijftien zetels worden als ‘verkiesbaar’ gezien – hoger peilt de partij momenteel ook niet. Het ‘Kaag-effect’ waar de partijtop op hoopt, blijft vooralsnog uit. Ook sommige Kamerleden twijfelen over Kaags hoop om de grootste partij te worden. Uit die hoop zou ook de opbouw van de lijst voortkomen: een ervaren top tien, gevolgd door tien kandidaten met meer diversiteit.

„Je moet als partij voorbereid zijn op alle scenario’s. Je kan niet alleen sturen op 25 zetels”, zegt Sundaram. „Als we veertien zetels krijgen na de verkiezingen, dan hebben we twee mensen met een biculturele achtergrond in de Kamer. Daar kunnen we als progressieve partij niet tevreden over zijn.”