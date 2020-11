Tweede Kamer valt over Denk om ‘profeetpetitie’

Bij Tweede Kamerdebatten over de islam is het meestal PVV-leider Geert Wilders die harde kritiek uit op moslims en oproept om paal en perk te stellen aan hun vrijheden. De Kamer keert zich dan tegen hem en fluit hem terug, bijvoorbeeld als hij ageert tegen het dragen van een hoofddoek.

Donderdag liep het anders. Het was Wilders die een debat had aangevraagd over de vrijheid van meningsuiting, naar aanleiding van de moord op de Franse leraar Samuel Paty door een moslimextremist. En het was Wilders die begon over de petitie die een Nederlandse imam op internet had gezet, twee dagen na die moord. In die petitie wordt gepleit voor het strafbaar stellen van belediging van de profeet Mohammed. Al meer dan 121.000 mensen hadden deze donderdag ondertekend. Wilders vond het „te ziek voor woorden”.

Maar het was niet Wilders, maar Farid Azarkan die donderdag de volle laag van de Kamer kreeg. De leider van Denk wilde als enige geen stelling nemen nemen tegen de petitie. Sterker: hij zei dat die de moeite waard was om eens in de Kamer te bespreken. „Het is toch veel beter als ze het met een petitie doen dan dat ze heel boos worden en bijvoorbeeld met stenen gaan gooien?”

Daar moesten veel Kamerleden niets van hebben. „Er wordt een leraar onthoofd, omdat hij deed wat hij moest doen: kinderen proberen weerbaar te maken”, zei Dilan Yesilgöz-Zegerius (VVD). Het zou nu over die weerbaarheid moeten gaan, maar deze petitie leidt alle aandacht af. Het initiatief voelde voor haar als „hele bewuste timing”. Azarkan wist niet waarover ze het had, zei hij: „Dat zijn ongefundeerde verdachtmakingen.”

Zelfs de anders zo bedaarde Kees van der Staaij (SGP) ontplofte zo’n beetje. Op zo’n moment, na de moord op een leraar die zijn leerlingen aan de hand van een cartoon iets wilde bijbrengen over de vrijheid van meningsuiting, was die petitie totaal ongepast, zei hij resoluut. „Dan moet je gewoon even je mond houden.”

Ongelukkige timing

Azarkan gaf toe dat de timing „ongelukkig” was. Maar hij bleef erbij dat de indieners en ondertekenaars van de petitie niets anders deden dan gebruikmaken van hun democratische grondrechten. Hij weet ook: onder die 121.000 mensen zitten veel potentiële kiezers van Denk. Attje Kuiken (PvdA) liep rood aan van woede over zijn „gespeelde naïviteit”.

Peter Kwint (SP) wees erop dat dit niet alleen een Franse kwestie was: in Rotterdam was na dreigementen een leraar ondergedoken, ook vanwege een cartoon – een waarvan werd gedacht dat die de islam beledigde. Een blasfemiewet, die aan de vrije meningsuiting morrelt, zoals de petitie beoogt, leek hem niets. „Weet waar je aan begint”, waarschuwde Kwint. „Als die vrijheden ingeperkt worden, is het een kwestie van tijd voordat ook jouw vrijheid wordt ingeperkt.”

Geen partij in Den Haag spreekt zich uit tegen de vrijheid van meningsuiting. Maar, zeggen sommigen, die is niet oneindig. Wat als het kwetsend wordt, of intolerant? Dan lopen de meningen uiteen.

Volgens Azarkan is de gewraakte petitie evengoed een expressie van de vrijheid van meningsuiting. Hij herinnerde de christelijke partijen eraan dat zij enkele jaren geleden tegen de afschaffing van het verbod op godslastering waren. Als ze vóór zo’n verbod waren, dan konden ze toch ook begrip voor deze petitie opbrengen?

Niet als net een leraar is onthoofd, riep een laaiende Madeleine van Toorenburg (CDA) uit. „Dan de discussie voeren over godslastering is ziek!”. Ze kreeg bijval van een „diep teleurgestelde” Gert-Jan Segers (ChristenUnie). „U zegt hiermee eigenlijk: de moordenaar had een punt.”

Voor de christelijke partijen zijn debatten over het afwegen van vrijheden een balanceeract. Zo’n debat kan zich namelijk gemakkelijk tegen hen keren.

Dat gebeurde eerder deze week, toen de Tweede Kamer van minister Arie Slob (Onderwijs, ChristenUnie) eiste dat hij iets zou doen tegen reformatorische scholen die van ouders vragen een verklaring te tekenen waarin ze impliciet homoseksualiteit afwijzen. Slob verwees eerst naar de vrijheid van onderwijs, vastgelegd in Artikel 23 van de Grondwet, maar ging alsnog overstag. Duidelijk werd dat een meerderheid van de Kamer wil dat de vrijheid van orthodox-christelijke scholen wordt ingeperkt.

Het verklaart waarom de confessionele partijen op hun hoede zijn als het gaat over de bestrijding van religieus extremisme. Want als de rechten van fundamentalistische moslims worden ingeperkt, kunnen ook de rechten van orthodoxe christenen in het geding komen. Toen de VVD voorstelde geloofspredikers van buiten de EU te weren, snelde Segers naar de interruptiemicrofoon: „Geldt dat dan ook voor een katholieke priester uit Chili of een joodse rabbi uit New York?”

Van der Staaij kwam in verzet toen het in het debat opnieuw ging over de veelbesproken identiteitsverklaringen in het gereformeerd onderwijs. „Dit is een totaal andere discussie over hoever vrijheden moeten gaan”, zei hij tegen Rob Jetten (D66), die het onderwerp aansneed. Dat vermengen vond hij „onfris”.

Ook het kabinet kwam aan het woord. Dat wil de kans op radicalisering en aanslagen verkleinen door de buitengrenzen van de Schengenzone beter te bewaken en door de financiering van moskeeën vanuit het buitenland beter in kaart te brengen. Moeilijker wordt het om het toezicht op weekendonderwijs op koranscholen aan te scherpen, zei premier Rutte, of ze te verbieden. Zulke scholen zijn volgens meerdere Kamerleden een bron van „giftig gedachtegoed”. Maar er is geen wettelijke grond voor een verbod.