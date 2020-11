Tweede Kamer stemt voor gewijzigde Mediawet

De drie aspirant-omroepen kunnen eindelijk rustig ademhalen. PowNed, WNL en Human hebben niet langer minimaal 150.000 leden nodig om voort te bestaan, maar slechts 50.000. Minister Slob (Media, Christenunie) heeft het vereiste aantal omroepleden verlaagd. Net op tijd voor de volgende peildatum van 31 december.

De verlaging staat in de wijziging van de Mediawet die donderdag door een ruime meerderheid in de Tweede Kamer is aangenomen. Met enige haast – nog anderhalve maand te gaan – moet de Eerste Kamer ook nog over de wet stemmen. Naar verwachting kan Slob daar ook op voldoende steun rekenen.

De andere belangrijke wijziging in de Mediawet is dat de tv-reclame wordt verminderd. Vanaf 1 januari stopt de publieke omroep al met online-advertenties en reclame rond kinderprogramma’s. De omroep gaat de komende vijf jaar de reclametijd stapsgewijs halveren. Verder komt op NPO2 in de vooravond met een vast blok met regionaal nieuws. De publieke omroep hoeft van de wet nog maar twee tv-zenders te onderhouden, de derde is optioneel. Om beter te zijn toegerust voor de toekomst, waarin online video steeds belangrijker wordt, wil de publieke omroep voortaan de verdeling van het programmageld loskoppelen van de plaats die de programma’s krijgen in het omroepschema van de reguliere tv (‘geld op schema’). Voortaan kan een omroep dus geld krijgen voor een programma ongeacht voor welk platform dat wordt gemaakt.

In de wet komt ook te staan dat nieuws, in het bijzonder onderzoeksjournalistiek, een expliciete taak is van de publieke omroep. De Kamer wil daarbij (via een amendement van GroenLinks en PvdA) dat de omroepen verantwoording gaan afleggen over het in acht nemen van de journalistieke kwaliteitseisen en verdere beroepsethiek. De aanleiding is de berichtgeving in NRC over ethisch laakbare praktijken bij hulp-tv. Voor het beter bewaken van de ethiek wordt de ombudsman van de publieke omroep in de wet verankerd (amendement van GroenLinks, PvdA en SP). De ombudsman kan voortaan niet alleen oordelen over journalistieke programma’s, maar ook over informatieve en educatieve programma’s.

Plannen van Slob zijn aangepast

Een punt van zorg voor de Kamer blijft het maximum van zes ‘erkenningen’ (uitzendvergunningen) voor omroepen. Nieuwe omroepen zijn hierdoor verplicht om zich na vijf jaar aan te sluiten bij een bestaande omroep. Dat terwijl ze juist in het publiek bestel worden toegelaten om een fris en ander geluid te brengen. De Kamer vreest dat die nieuwe geluiden worden gesmoord als ze moeten inwonen bij de grote, bestaande omroepen. De Kamer nam daarom dinsdag een motie van de PvdA aan om van de wettelijke ‘erkenningshouder’ (enkelvoud) een ‘erkenningenhouder’ (meervoud) te maken, die meerdere omroepen kan bevatten. Zo zouden omroepen kunnen samenwonen zonder de identiteit van de losse omroepen te verliezen.

De plannen van minister Slob om de publieke omroep te hervormen, die hij in juni 2019 lanceerde, zijn in de loop der tijd flink aangepast. Aanvankelijk wilde hij alle tv-reclame voor acht uur ’s avonds verbieden en de jongerenzender NPO3 omvormen tot regiozender. Dat gaat niet door.