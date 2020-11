Toch steun van linkse oppositie voor Belastingplan

Met een parlementair foefje hebben PvdA en GroenLinks op het laatste moment kunnen instemmen met het Belastingplan 2021, waarin alle belastingmaatregelen voor komend jaar wettelijk zijn vastgelegd.

In de afgelopen maanden dreigden de twee linkse oppositiepartijen tegen het Belastingplan te stemmen omdat er een voor hun onacceptabele maatregel in staat. Dat is de veel besproken Baangerelateerde investeringskorting (BIK), een tijdelijke maatregel die bedrijven die in de huidige economische recessie blijven investeren een korting op hun loonbelasting geeft. PvdA en GroenLinks vinden dat de 4 miljard euro die dit kost beter op andere manier kan worden besteed, bijvoorbeeld aan loonsverhoging voor de zorg.

Voorafgaand aan de stemming erover, donderdagmiddag, vroeg PvdA-Kamerlid Henk Nijboer, ook namens GroenLinks, of er over sommige wetsartikelen van het wetsvoorstel apart gestemd kon worden. Alleen zo konden de twee partijen, net als de SP, Denk en de Partij voor de Dieren, tégen de BIK stemmen, maar voor het Belastingplan.

Het Belastingplan verwerpen is voor een Tweede Kamerfractie een zwaar middel, omdat dit de inkomstenkant van de rijksbegroting regelt, komend jaar een kleine 300 miljard. Wie daar tegen stemt, wijst dus eigenlijk het gehele kabinetsbeleid af.

Bovendien bevat het andere fiscale wijzigingen waar ook de oppositie juist heel blij mee is, zoals lastenverlichting voor de laagste inkomens, verdere aanpak van belastingontwijking en het niet doorgaan van verlaging van de winstbelasting voor grote bedrijven.

Onzekere steun in senaat

Vergeefs hadden PvdA en GroenLinks er bij staatssecretaris Hans Vijlbrief (Financiën, D66) op aangedrongen om de BIK in een apart wetsvoorstel te gieten. Het risico daarvan was voor het kabinet groot. Er is het kabinet veel aan geleden om de veelbesproken investeringskorting ook in de Eerste Kamer als onderdeel van het gehele Belastingplan te behandelen, zodat het ook daar lastig is om er tegen te stemmen. Daar komt de regeringscoalitie zes zetels te kort voor een meerderheid.

Vorige week werd er weliswaar een akkoord over de BIK-regeling gesloten met twee rechtse oppositiepartijen in de senaat, Forum voor Democratie en Groep-Otten, maar kennelijk vreesde het kabinet dat die steun bij een apart wetsvoorstel minder zeker was. De Eerste Kamer debatteert volgende week over het Belastingplan.