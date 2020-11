Deze vrouw (66) schilderde haar Tinderdates: zo werd niet zij, maar de man het object

Twee jaar geleden maakte kunstenaar Marijke de Vries (nu 66) een account aan op Tinder. Ze had een relatie met een gebonden man, en voelde zich daar eenzaam in en ontevreden over. Met de dating-app hoopte ze daar de druk een beetje af te halen.

In het begin zette ze de ondergrens voor gegadigden op 45 jaar. De mannen met wie ze aan de chat raakte, zaten in een midlifecrisis, zegt ze. Toen ze verder omlaag ging, werd het beter. „ Ik had niet verwacht dat mannen van twintig of dertig jaar jonger in vrouwen van mijn leeftijd geïnteresseerd zouden zijn. En die waren veel leuker, energieker.”

Toch was het niet alleen maar feest. Zij is „een beetje verlatingsangsterig” en „mannen op Tinder hebben juist vaak last van bindingsangst. Ik kon eigenlijk niet verdragen dat het allemaal zo vluchtig was. Het ging de mannen om seksuele opwinding, ze waren niet in mij als mens geïnteresseerd. Ik voelde mij een object.”

De Vries vond een manier om daarmee om te gaan. Ze liet Tinderdates poseren en schilderde ze na op papier. Zo gebruikte ze de vluchtige contacten voor iets blijvends, en draaide ze de rollen om: de mannen waren nu het object. Evengoed werd ze soms gekwetst, maar het hielp dat er nu „een kader” voor de ontmoetingen was.

Tinder Times, heeft ze het project genoemd. Ondertitel: Monumenten voor vluchtigheid. Het is volgende week te bekijken in Sexyland in Amsterdam. Via Zoom zal De Vries er live een in Ierland wonende man schilderen die eerder voor haar poseerde.

Het idee om dates te schilderen kwam van haar eerste date, die het zelf voorstelde. Drie keer kwam hij langs als naaktmodel. Zij was gekleed, met op zijn verzoek een keer een decolleté. De Vries: „Hij is een exhibitionist. Ik vind dat hij een originele manier heeft om met zijn seksualiteit om te gaan, maar ik heb er geen klik mee, dus tussen ons is er verder niks gebeurd.” Wel legde ze zijn erectie vast.

Niet alle mannen wilden

In totaal hebben zeven mannen voor haar geposeerd. Vijf in haar atelier, twee via Zoom, in verband met corona. Niet alle mannen met wie ze dates had, wilden poseren. Over een van die mannen, op wie ze verliefd geworden was en met wie ze een korte, moeizame relatie had, maakte ze andere werken; mixed-mediacollages. Op een daarvan is een blowjob te zien. Twee mannen hielden hun broek aan. Een omdat ze het allebei niet nodig vonden, een op haar verzoek, omdat hij haar een onprettig gevoel gaf.

Sinds bekend is dat ze mannen naakt schildert – ze vertelde erover op de radio, haar dochter interviewde haar voor Vice – krijgt ze ook van buiten Tinder aanbiedingen van mannen die willen poseren. Maar mannen die alleen een fantasie willen uitleven, wil ze niet; dan wordt zij toch weer gebruikt. Bovendien: het project is afgerond. Met de gebonden man is het uit, sinds kort heeft ze een relatie met een dertiger. Op Tinder swipete ze hem naar links, maar via haar site lukte het hem contact te leggen.

Haar Tinderavonturen, zegt ze, had ze niet willen missen, en niet alleen omdat het tot nieuw werk leidde. „Ik heb plezier gehad en ik ben er sterker van geworden.”

De expositie is van 21 t/m 24 november op afspraak te bezoeken. Reserveren via marijkedevries.nl. Meepraten in deze rubriek? Ideeën? Mail naar seks@nrc.nl

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 14 november 2020