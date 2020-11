Sunweb ziet plotseling af van overname Corendon

Zonnige blikken, de pennen klaar om te tekenen. Het is juni 2019 en de zes directeuren van touroperators Sunweb en Corendon en investeringsmaatschappij Triton sluiten een contract om samen de reiswereld te veroveren.

Het Zweeds-Duitse Triton rondde drie maanden eerder de koop van Sunweb af en wil nu ook Corendon (deels) overnemen. Zo moet een reisgigant ontstaan met een omzet van 1,1 miljard euro (Subweb: 600 miljoen; Corendon: 515 miljoen) die kan concurreren met marktleider TUI. De zon spat van de foto bij het persbericht.

Maar in dat contract staan een paar kleine letters die Sunweb en Triton nu willen gebruiken om af te zien van de deal. Dat meldde Sunweb donderdag. De reden voor het onverwachte besluit is dat niet op tijd zou zijn voldaan aan de „eisen van de koop- en verkoopovereenkomst”.

Fusie lijkt van de baan

Wat die gewraakte passage precies inhoudt, willen Sunweb en Triton niet zeggen. De grootste reisfusie in Nederland van de laatste jaren lijkt in elk geval van de baan, twee weken nadat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) eindelijk goedkeuring gaf.

Corendon stelt dat het wel degelijk heeft voldaan aan alle eisen en spant een kort geding aan om de overname af te dwingen. Topman Steven van der Heijden vermoedt dat Triton onder de overname uit probeert te komen omdat deze nu te risicovol zou zijn vanwege de coronacrisis.

‘Mijn grootste zorg is dat Nederland de paria van Europa wordt’

Zo staan twee bedrijven die zouden samengaan plots recht tegenover elkaar. Sunweb-topman Mattijs ten Brink schrijft in een persbericht het besluit te betreuren; zijn bedrijf heeft al „aanzienlijke tijd en middelen geïnvesteerd” in de overname. Hij zegt echter ook dat als de overname niet doorgaat, beide bedrijven zich „volledig kunnen richten op hun belangrijkste prioriteiten”.

Corendon-baas Van der Heijden zegt „overvallen” te zijn door het nieuws en noemt de gang van zaken „te gek voor woorden”. Volgens hem proberen Sunweb en Triton met „juridisch geneuzel” een eind te maken aan „een overeenkomst waarover maanden is onderhandeld, waarover tientallen pagina’s zijn opgesteld en waarover een miljoenen kostend mededingingstraject is afgerond”.

Zwaar getroffen

De reden dat Triton onder de overname uit wil, is volgens Van der Heijden de coronacrisis, die de sector zwaar raakt. „Investeringsfondsen hebben de laatste tijd wat moeite om koopsommen te betalen.”

Triton, dat investeert in 45 bedrijven in Europa en de VS, is niet de eerste financier die zich de afgelopen maanden terugtrekt uit nog lopende deals. Zo heeft de Frans-Italiaanse brillen- en lenzenmaker EssilorLuxottica geen behoefte meer aan branchegenoot Grandvision. En het Franse concern Louis Vuitton Moët Hennessy blies in september de overname van de Amerikaanse juweliersketen Tiffany af.

Het kort geding van Corendon tegen Sunweb en Triton dient op 23 november.

Lees ook: De streep door alle vakanties, ski en zon, is een nieuwe klap voor de reisbranche