Spokend door kille paleiszalen smacht de adel van The Crown naar erkenning

Een ongelukkige prinses. Een eigengereide vorstin. Een ijskoude politica. The Crown heeft, na drie seizoenen, een binge-waardig hoogtepunt bereikt. Met de komst van Margaret Thatcher (Gillian Anderson) en Diana (Emma Corrin) is het bijna onmogelijk om dit paradepaardje van Netflix niet meteen in één ruk uit te willen kijken. Net als in de afgelopen drie jaar – het budget is ruim 100 miljoen dollar per seizoen – zijn set, props, kostuums, regie en acteerwerk wederom impeccable. En dankzij scenarioschrijver Peter Morgan worden ook dit keer hoogte- en dieptepunten uit de Britse geschiedenis behandeld, waaronder het huwelijk van Charles en Diana (1981), de Falklandoorlog (1982) en de IRA-bomaanslag in Brighton (1984). Toch heeft dit seizoen – dat loopt van 1979 tot 1990 – ook een duidelijk thema. Dit keer draait The Crown om de vrouw. Drie uitzonderlijke vrouwen, welteverstaan.

Serie The Crown Seizoen 4 vanaf 15 november op Netflix. 10 afleveringen van 55 minuten. ●●●●●

Dat begint goed in de eerste aflevering wanneer Thatcher, kort na haar aanstelling als eerste vrouwelijke premier van het Verenigd Koninkrijk, een bezoekje brengt aan de koningin (Olivia Coleman). Dat de vrouwen elkaar niet liggen, wordt meteen duidelijk. Iets wat Denis (Thatchers echtgenoot) fijntjes benadrukt: „Twee vrouwen in de overgang die het land runnen. That will be a smooth ride.”

Wilde rit

Daarmee is de toon gezet. Want ja, twee krachtige vrouwen mogen dan het land besturen, een ‘smooth ride’ wordt het niet. Niet voor Groot-Britannië - dat door de nieuwe premier onderworpen wordt aan een rigoureus liberaal-economisch hervormingsbeleid - maar ook niet voor de leden van de koninklijke familie die, ieder voor zich, worstelen met persoonlijke problemen.

Zo ontdekt prinses Margaret (Helena Bonham Carter) een schokkend familiegeheim, blijft een koppige Charles (Josh O’ Connor) zijn affaire met Camilla Parker-Bowles voortzetten en lijdt prinses Anne (Erin Doherty) in stilte nadat haar huwelijk is verbroken.

En dan is daar ineens de derde opmerkelijke vrouw. Emma Corrin, vers van de toneelschool, vertolkt met verve een jonge, hertjesachtige Diana die, in de loop van het seizoen, door verwaarlozing wegkwijnt, eenzaam dansend door paleiszalen op de klanken van Blondie en onderwijl haar ingewanden legend in koninklijke toiletpotten.

Smakelijke thema’s die de serie zouden kunnen verlagen tot een dwaze koninklijke soapserie dat het sensationele roddelniveau van de Britse tabloids haalt. Dat is gelukkig niet het geval, ook al zal de intieme verkenning van Diana’s privéleven ongetwijfeld discussie onder Britse kijkers losmaken en zal er zeker kritiek zijn op de eenzijdige, bijna autische wijze waarop Gillian Anderson invulling geeft aan de rol van Thatcher. Gelukkig weet Peter Morgan met zijn scherpe pen wederom een intelligente gelaagdheid in het script aan te brengen.

The Crown S4. Picture shows: Margaret Thatcher (GILLIAN ANDERSON). Set: Elstree (backlot) Margaret Thatcher en koningin Elizabeth.

Hoogtepunt is de aflevering over de constitutionele crisis waarin Thatcher weigert mee te doen aan een economische boycot van het Gemenebest tegen het apartheidsregime van Zuid-Afrika. Iets wat indruist tegen de wil van Elizabeth die het Gemenebest, dat het VK (zonder Ierse republiek) en zijn voormalige koloniën omvat, ziet als een belangrijke schakel tussen het geïndustrialiseerde noorden en de derdewereldlanden. Wanneer The Sunday Times gewag maakt van dit sluimerende conflict en hierover een artikel afdrukt (‘De Afrikaanse koningin in conflict met nr. 10’) gaat Thatcher los tijdens haar wekelijkse bezoekje aan de koningin. Ze beroept zich op haar verantwoordelijkheid als premier en benadrukt dat het haar taak is om sentimentaliteit opzij zetten om de belangen van het land voorop te stellen. Ze wil „Britten leren voor zichzelf te zorgen en vooruit te komen, en alleen dan, als ze ervoor kiezen, om voor hun buurman te zorgen.” Een uitspraak waarvan de ironie velen in het huidige Brexit-tijdperk niet zal ontgaan.

Kruidenierskind

Maar Thatcher zegt nog meer tegen de koningin. „Ik bewonder uw medeleven voor de minder gelukkigen, maar laten we niet vergeten dat van ons twee ik uit een klein straatje van een onbeduidend dorp kom, met een vader die me geen titel kon geven, of een Gemenebest, maar alleen maar doorzettingsvermogen, verstand en vastbeslotenheid.” Daarmee schopt de kruideniersdochter de koningin tegen het zere been. De wijze waarop Cole reageert – met ingehouden woedende blik, een vertrokken mond en een optrekkende wenkbrauw – om daarmee haar misnoegen te tonen is briljant én grappig: want hoe onderkoeld kan een Brit reageren?

Wie alle vier seizoenen van The Crown heeft gekeken weet op dat moment hoezeer Elizabeth onrecht wordt aangedaan. Want de grote lijn die schrijver Morgan in deze serie telkens weet vast te houden is dat de koningin, in volle overtuiging in dienst te staan van het Britse volk, zichzelf bewust beknot in haar persoonlijke vrijheid. Als staatshoofd doet zij geen politieke uitspraken, toont zij nooit haar ware emoties en stuurt zij, gekluisterd achter de muren van Buckingham Palace, een gezin aan dat eveneens lijdt onder deze restricties. Dat Thatcher daar, op dat moment, geen enkel begrip voor toont, verklaart de diepe grief van het staatshoofd. En zo gaat een conflict over politieke opvattingen, traditie en sociale ongelijkheid uiteindelijk over iets fundamentelers: het verlangen erkend te worden.

Dat geldt voor de premier die het oude, elitaire Engeland van zich wil afschudden en voor de koningin die, voor één keer in haar leven, haar hart wil laten spreken. En ze is niet de enige: Diana, Anne, Charles, Andrew. Allen voelen zich onbegrepen, niemand is gelukkig, niemand is vrij. Dat maakt dit vierde seizoen wederom tot een verslavend spektakel waarbij het publiek zich kan verlekkeren aan het drama van een gezin dat in werkelijkheid ook nog altijd leeft achter een rookgordijn.

