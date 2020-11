Smartlapzangeres dankzij de bakfiets

Het begon allemaal met de bakfiets. De moeder van zangeres Sophie Straat (26) was volgens haar dochter „misschien wel de grondlegger van de bakfiets voor haar twee kinderen in Amsterdam, in De Pijp. Die fiets werd in elkaar geknutseld en gelast door rijwielmaker Ronald Onderwater.”

In de jaren negentig, toen Sophie Straat en haar tweelingbroer opgroeiden aan de Tweede Jacob van Campenstraat, was De Pijp nog een echte arbeiderswijk. Dat is in korte tijd veranderd. Voor Sophie Straat speelt de bakfiets daarin een beslissende rol. Sterker: dankzij de bakfiets is zij een nieuwe, jonge zangeres geworden van het smartvolle, Amsterdamse volkslied.

Zelf spreekt ze liever van het „principiële levenslied”: ze neemt het genre ernstig, zonder ironie. Het album ’t Is niet mijn schuld staat onder meer op Spotify; deze week verschijnt een uitgave op vinyl. Recent kwam Groen Amsterdam uit. Op de videoclips die Sophies levensliederen begeleiden zit ze in een bakfiets met een bos gele tulpen of staat ze met compagnon en muzikant Wieger Hoogendorp op de Albert Cuyp.

Serieuze hommage

Aan de telefoon legt ze uit hoe ze tot haar serieuze hommage aan het levenslied is gekomen: „Iedereen denkt bij het levenslied aan de kroeg, aan bier en jenever en aan een grap. Maar zo is het bij mij niet gegaan. Mijn moeder is Britse en mijn vader komt uit New York; thuis draaiden we nooit levensliederen, alleen liedjes van The Beatles.” Straat, die eigenlijk met haar achternaam Schwartz heet en van Joods-Amerikaanse komaf is, raakte in het Amsterdamse volkslied geïnteresseerd tijdens haar studie aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Daar studeerde ze fotografie en maakte ze ook films. Ondertussen was ze naar Den Haag verhuisd, omdat ze hier geen woning kon vinden. Uit gemis en heimwee naar Amsterdam besloot ze de bakfiets tot haar afstudeeronderwerp te maken, Het Bakfiets Project.

Sophie Straat, zangeres van Amsterdamse levensliederen, woont nu (tot haar verdriet) in Den Haag. Foto Sabine Rovers

Straat: „Eigenlijk had ik nooit eerder een levenslied gezongen, maar de stap van bakfiets naar typisch Amsterdams volkseigen was snel gezet. Op een keer wilde ik samen met Wieger het lied Groen Amsterdam opnemen in zijn studio in Den Haag, in een pand waar meer studio’s zijn gevestigd. En opeens belde hij me: ‘Je moet nu snel komen, je raadt nooit wie er is’. Ik erheen, daar was Danny de Munk. Ik vroeg hem of hij iets wilde inzingen in mijn levenslied en dat wilde hij – ‘Doen we, schat’. En dus zingt Danny de tweede stem aan het slot: „Want kijk ons dan, zo groen Amsterdam, met het hele gezin, en mijn nieuwe vriendin.”

Ondertussen heeft Sophie Straat haar studie aan de Kunstacademie afgerond „met het allerlaagste cijfer waarmee je kunt slagen”, laat ze met hoorbare teleurstelling in haar stem weten. „Die docent is nogal eenkennig en wilde dat ik me toelegde op documentaire fotografie, maar ik ben ook zangeres en filmmaker. Brede creativiteit geldt dus niet.”

Voor Sophie Straat is de Zangeres Zonder Naam (eigenlijk: Mary Servaes-Bey) het grote voorbeeld. Zij zette smartlappen in als protestliederen tegen racisme, tegen de oorlog in Vietnam en vóór homorechten. Met Groen Amsterdam laat Sophie Straat prachtig horen dat zij in de grote traditie van het levenslied staat. Met een gepaste, gevoelvolle snik in haar stem en een volks-Amsterdamse uitspraak verhaalt ze over het ironische feit dat haar moeder weliswaar de eerste bestuurder van de stadsbakfiets was, maar haar dochter het slachtoffer van datzelfde voertuig.

Ik kan me geen huis in Amsterdam permitteren en ben naar Den Haag verhuisd, zeer tot mijn spijt Sophie Straat

Straat: „De bakfiets staat voor mij symbool voor de gentrificatie van minderbedeelde Amsterdamse volkswijken als De Pijp. Nadat mijn ouders er als een soort ‘lokhipsters’ kwamen te wonen namen de nieuwe rijken het over. Ik zag het op schoolpleinen gebeuren: de bakfietsmoeders die neerkeken op moeders die de kinderen met de auto naar school brengen, dat zouden zij, milieubewust als ze zijn, nooit doen, nee, ze maken de stad juist groen met hun bakfietsen. Maar een bakfiets kost al gauw 5.000 euro en op de stoep nemen ze enorm veel ruimte in. Het werd een statussymbool in de witte, rijke wijken. Je ziet de ouders naar elkaars bakfiets kijken: wie heeft de duurste, wie de glimmendste? Ondertussen zijn de prijzen van de woningen in buurten als De Pijp en de Dapperbuurt tot onbetaalbare hoogten opgedreven. Ik kon en kan me geen huis in Amsterdam permitteren, en ben naar Den Haag verhuisd. Dat zeer tot mijn spijt, want ik mis Amsterdam.”

De nieuwste single Geluk gaat over het noodgedwongen vertrek uit Amsterdam. De intentie van deze aangrijpende bakfietsballade is oprecht en authentiek, Straat zingt gevoelvol en met mooi volgehouden tremolo. Wieger, die ook speelt in de Haagse groep Goldband, begeleidt haar op accordeon. Zo klinkt het refrein: „Amsterdam, Amsterdam, waar moet ik wonen dan? Amsterdam waar ik zo naar terug verlang. Er is geen plek die me zo gelukkig maakt, moet ik dan naar Lelystad, Almere, Parijs?” Naar eigen zeggen is Straat optimistisch, maar door haar verhuizing staat ze nu in Amsterdam „onderaan de lijst”. „Daardoor is de kans op terugkeer steeds kleiner geworden.”

Foto Sabine Rovers

Dramatische uithaal

Dan besluit ze het lied met dramatische uithaal in haar stem: „Iedereen verdient een plek in het Mokums paradijs.” Er schuilt ook, zoals het een oorspronkelijk levenslied betaamt, ingehouden woede in haar repertoire, zoals in De Pijp: „De lucht van de visboer herinnert me aan hoe het was en doet me steeds verlangen naar een plein zonder yup of toerist en al het gezeik.” En: „Pardon, het is vol kleine meid.”

In de door bakfietsmoeders en -vaders overheerste Pijp gaat het over ‘retweets, spreadsheets’. De terrassen van het Gerard Douplein zitten vol „wijndrinkende yuppen”. Voor Sophie Straat ontleent het levenslied zijn inspiratie aan het echte leven, en dat betekent in haar geval, zoals ze treffend zegt: „Ik kan niet meer terug naar waar ik vandaan kom.”

