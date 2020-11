Sindika Dokolo (1972-2020): jetsetter die rijk werd met Angolees geld

Het korte leven van Sindika Dokolo – hij werd 48 – en zijn curieuze dood zeggen veel over hoe de jetset in Afrika werkt. Zelf beschreef hij zich het liefst als een selfmade man, een Congolees die naam maakte als zakenman en fervent verzamelaar van Afrikaanse kunst met meer dan drieduizend stukken in zijn collectie.

Maar op de dag van zijn dood stond hij toch vooral bekend als de echtgenoot van Afrika’s rijkste zakenvrouw, Isabel dos Santos, dochter van de voormalige president van Angola. Een power couple dat de afgelopen jaren synoniem werd voor nepotisme en corruptie – waarin ook Nederland een rol speelt.

Isabel dos Santos zette vorige week een foto online van haar en Dokolo met hun zoontje op een strand. Dokolo bleek diezelfde dag om het leven te zijn gekomen door een duikongeluk in de warme wateren van Dubai. De politie in Dubai sluit een misdrijf uit.

Zowel Dos Santos als Dokolo zijn kinderen uit gemengde huwelijken. Isabel is de dochter van José Eduardo dos Santos, die van 1979 tot 2017 president was van Angola, en zijn Russische vrouw Tatiana Kukanova. Sindika Dokolo is de zoon van bankier en miljonair Augustin Dokolo, die rijk werd in het Zaïre van dictator Mobutu, en zijn Deense vrouw Hanne Kruse. Ze werden allebei opgeleid in Europa: Isabel dos Santos in Engeland, Sindika Dokolo in België en Frankrijk. Dokolo ontmoette Dos Santos in Engeland. In 2001 verhuisde hij naar de Angolese hoofdstad Luanda. Ze trouwden in 2002.

Dit verbond tussen hoogvliegers uit Angola en Democratische Republiek Congo werd gezien als de belichaming van een nieuw machtsblok in het hart van Afrika: „De as Kinshasa-Luanda kan een tegenwicht worden tegen de dominantie van Zuid-Afrika”, zei Dokolo in 2017 tegen het tijdschrift Jeune Afrique. Dat waren ronkende teksten, en het sprookje was bijna bewaarheid, totdat zijn schoonvader besloot om na 38 jaar af te treden als president van Angola wegens gezondheidsklachten. Plots viel de vanzelfsprekende bescherming van het koningskoppel weg.

Tot dat moment speelde het publieke leven van Dokolo zich vooral af op biënnales en andere internationale kunstexposities, vaak gepromoot door zijn Sindika Dokolo Foundation. In 2016 begon hij ook een campagne om westerse musea en veilinghuizen aan te sporen Afrikaanse kunst terug te geven, die op grote schaal geroofd is uit voormalige koloniën.

De Luanda Leaks lieten zien hoe Dokolo miljoenen had verdiend aan de contacten van zijn vrouw en zijn schoonvader

Zijn omstreden rol als zakenman werd blootgelegd door het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ). Gelekte documenten, de zogenoemde Luanda Leaks, lieten zien hoe Dokolo miljoenen had verdiend aan de contacten van zijn vrouw en zijn schoonvader. Die documenten werden zeer waarschijnlijk doorgespeeld door de nieuwe machthebber van Angola, president João Lourenço, die wilde afrekenen met de invloed van Dos Santos.

Volgens deze documenten financierde Dokolo zijn aandelen in de Zwitserse juwelier De Grisogono met geld van het Angolese staatsdiamantbedrijf Sodiam. Die deal zou de staat Angola honderden miljoenen dollars hebben gekost. Ook verkocht het Angolees staatsoliebedrijf Sonangol een fors aandeel in de Portugese oliecorporatie Galp aan Dokolo. Sonangol bood hem die aandelen aan voor 11 miljoen euro, terwijl de werkelijke prijs 75 miljoen euro bedroeg. Het verschil zou hij later aan Sonangol terugbetalen. De aandelen zijn inmiddels 750 miljoen euro waard.

Toen Isabel dos Santos in 2016 benoemd werd tot directeur van staatsoliebedrijf Sonangol, paste ze het contract zo aan dat haar man de lening enkel hoefde terug te betalen in kwanza, de zwakke Angolese munt. Volgens Dokolo was hierbij geen sprake van „oneerlijk gedrag”. Isabel dos Santos zou volgens onderzoek gebruik maken van diverse in Nederland gevestigde brievenbusfirma’s voor het beheer van haar belangen in olie, gas en telecombedrijven.

Maar wat deed Dokolo in Dubai op de dag van zijn dood? Het land speelde de afgelopen jaren een sleutelrol in het omstreden imperium van hem en zijn vrouw. In juni dit jaar schreef de goed geïnformeerde publicatie Africa Confidential over sterke aanwijzingen dat Dokolo goud uit de mijnen van Oost-Congo, berucht om de erbarmelijke werkomstandigheden, naar Dubai exporteerde. Zeven goudsmokkelaars bevestigden dat de route van de goudmijnen naar Dubai loopt van Zuid-Kivu in Oost-Congo, via Burundi, Rwanda en Tanzania. De smokkelaars vertelden aan de Group of Experts van de Verenigde Naties dat de douane in Dubai „geen vragen stelde over de herkomst van het goud”.